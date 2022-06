PSG, il tecnico ha deciso: ora cambia tutto, l’affare è saltato

In queste ore stanno circolando tante indiscrezioni di mercato sul PSG. In queste ore un tecnico ha deciso di rifiutare il club parigino.

Nonostante la nettissima vittoria della Ligue 1, il PSG è stata sicuramente tra le delusioni più grandi nella stagione appena terminata. A pesare il giudizio sul club parigino è stata sicuramente l’incredibile eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ad opera del Real Madrid di Benzema e Carlo Ancelotti.

Dopo gli arrivi dell’estate scorsa di Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum, infatti, tutti credevano che la squadra di Pochettino fosse la super favorita per la massima competizione europea per club. Anche i tifosi del PSG non sono stati affatto contenti della stagione della loro squadra del cuore, visti i fischi durante i festeggiamenti per la vittoria della Ligue 1.

A pagare subito le conseguenze di questa stagione deludente è stato Leonardo. Il dirigente brasiliano, di fatto, è stato sostituito da Luis Campos, nuovo direttore sportivo del PSG. Ma Al-Khelaifi è pronto a cambiare il tecnico, visto che stanno circolando tantissimi nomi pronti a sostituire Pochettino: da Galtier a Zidane. Ma in queste ore è arrivata una notizia che ha fatto saltare un affare che sembrava fatto.

PSG, Zidane ha deciso di rifiutare l’offerta fattagli da Al-Khelaifi: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, Zinedine Zidane, il quale sembrava in pole position, ha rifiutato l’ennesima volta la corte serrata del PSG. Il tecnico francese avrebbe rifiutato perché starebbe aspettando l’occasione di allenare la Francia, ma dovrà attendere la fine dei prossimi Mondiali in Qatar.

Didier Deschamps, di fatto, potrebbe lasciare la guida della nazionale transalpina solo al termine della massima competizione per le nazionali. Sempre come scritto dal quotidiano sportivo spagnolo, non è comunque da escludere un nuovo assalto del PSG nelle prossime settimane per convincere Zinedine Zidane.