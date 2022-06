Atalanta, salti di gioia Gasperini: la notizia fa impazzire i tifosi

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sogna in grande: i nerazzurri hanno posato gli occhi su un colpo di mercato sensazionale

L’Atalanta ha mancato la qualificazione europea a causa di una seconda parte di stagione molto complicata in cui la formazione di Gian Piero Gasperini ha perso il suo vantaggio sulle altre pretendenti. Eppure i bergamaschi hanno cominciato il girone di ritorno al quarto posto in classifica, con quattro punto di vantaggio sulla quinta posizione della Juventus.

Il calo vertiginoso ha privato la ‘Dea’ della possibilità di prolungare la sua permanenza in Europa tuttavia la squadra orobica ha l’intenzione di rilanciarsi e tornare nelle posizioni che contano sfruttando anche la possibilità di giocare una volta alla settimana. I piani ambiziosi del club nerazzurro sono confermati da una operazione in particolare.

Atalanta, Gasperini sogna il grande colpo: in Sudamerica accostato il ‘pistolero’ Luis Suarez alla Dea

Secondo quanto riferito dal giornalista argentino di ESPN Gustavo Yarroch, l’Atalanta sarebbe in corsa per un grande colpo: Luis Suarez. Il ‘pistolero’ lascerà l’Atletico Madrid dopo due stagioni, al termine del suo contratto, in scadenza il 30 giugno.

A 35 anni, però, l’attaccante uruguagio ex Liverpool e Barcellona non ha ancora intenzione di dire basta. I suoi agenti lo stanno proponendo a diversi club. Il calciatore, determinante nella vittoria della Liga della squadra di Simeone nella stagione 2020-2021, vorrebbe rimanere ancora in Europa.

Al momento ciò che spaventa l’Atalanta è soprattutto l’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Un’operazione comunque non da escludere a priori considerata la volontà della società bergamasca di tornare a competere per la parte alta della classifica di Serie A.

Sul calciatore c’è anche il River Plate, uno dei club che ha mostrato maggiore interesse per Luis Suarez. Per il momento appare più che altro una suggestione ma i dirigenti orobici sarebbero al lavoro per tentare di imbastire l’operazione.