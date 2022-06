Calciomercato Inter, la rivelazione inattesa fa esultare anche Inzaghi

In queste ore sono arrivate delle importanti dichiarazioni sia per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter che per Inzaghi.

Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono allestire una squadra che possa tornare a vincere lo Scudetto, dopo aver lasciato lo scettro quest’anno ai cugini del Milan. I dirigenti nerazzurri, infatti, stanno provando a realizzare due colpi che potrebbero cambiare decisamente le carte in tavola: ovvero il ritorno di Romelu Lukaku e l’ingaggio di Paulo Dybala.

Per l’argentino c’è stato anche un incontro in settimana con il suo agente, dove si sono messe ottime basi per proseguire la trattativa. La ‘Beneamata’ è fiduciosa nel buon esito della contrattazione, considerando anche l’ottimo rapporto tra Paulo Dybala e Beppe Marotta. L’Inter, di fatto, può sicuramente ritenersi in pole position per ingaggiare l’argentino, anche perché Barcellona ed Atletico Madrid, al momento, si sono defilate.

Se per la ‘Joya’ ci sono ottimi margini, per far tornare Lukaku a Milano bisogna convincere il Chelsea a cedere in prestito il giocatore. Non sarà affatto facile, perché il club inglese ha speso ben 112 milioni di euro per il centravanti belga. Un fattore che potrebbe aiutare la trattativa sarebbe il doloroso inserimento di Dumfries, ma proprio l’olandese ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro.

Calciomercato Inter, la rilevazione di Dumfries rassicura Inzaghi: “E’ molto bello giocare nel campionato italiano”

Il laterale, infatti, ha parlato così della sua esperienza all’Inter ai microfoni di ‘NOS’: “Primo anno nel team nerazzurro? E’ stato fantastico, ricchissimo di avvenimenti. Nei primi mesi è stato un po’ difficile ma queste complicazioni me l’aspettavo, visto il cambiamento radicale sia di nazione che di campionato”.

Dumfries ha concluso il suo intervento: “Questo è stato il mio primo anno fuori dai Paesi Bassi, ma mi sono sentito davvero a casa. E’ molto bello giocare nel campionato italiano, mi piace la loro cultura”. Queste parole d’amore dell’esterno sicuramente faranno piacere sia a Simone Inzaghi che ai tifosi dell’Inter, che temono di perdere uno dei giocatori più forti tra le fila nerazzurre.