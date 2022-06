Deulofeu, operazione in stallo: il Napoli ha un’altra priorità

Non ci sono passi in avanti per Mertens, le posizioni delle parti sembrano lontane e difficilmente si arriverà ad un accordo. Il Napoli ha individuato l’erede: Gerard Deulofeu, ma ha bisogno della cessione di Ounas.

Il Napoli da alcune settimane ha avviato la trattativa con l’Udinese e Albert Botines, agente di Deulofeu. C’è distanza con il club friulano, il club di De Laurentiis offre 10 milioni più bonus, la società friulana ne chiede 20, la sensazione è che a quota 15 si possa raggiungere l’accordo.

Bisogna alzare anche l’offerta al calciatore, avvicinandosi a quota 3 milioni a stagione. Il Napoli potrà sferrare l’assalto decisivo, però, soltanto dopo una cessione, il profilo individuato è Adam Ounas.

Spalletti in questa stagione ha creduto in lui, tenendolo in rosa anche al costo di rinunciare ad Estupinan che poteva arrivare in prestito dal Villarreal per arricchire la batteria degli esterni sinistri.

I risultati sono stati altalenanti: due gol in ventuno presenze stagionali (entrambi in Europa League). La sua annata è stata costellata dalla Coppa d’Africa, dallo stop per il problema al cuore riscontrato proprio con la Nazionale algerina, da vari infortuni muscolari.

Per Deulofeu il Napoli deve cedere Ounas. Piace al Monza e al Torino, c’è il nodo del contratto

Adam Ounas piace tanto a Stroppa, che lo voleva al Monza già un anno fa. L’affare non è decollato perchè l’esterno offensivo algerino non prendeva in considerazione l’ipotesi di andare a giocare in serie B. Il Monza è ancora interessato e stavolta, dopo la promozione in A, la cessione di Ounas potrebbe andare in porto.

In Italia Ounas piace anche al Torino e alla Sampdoria ma non bisogna escludere il ritorno in Francia, il Napoli lo acquistò nell’estate del 2017 dal Bordeaux. Un ostacolo alla cessione può arrivare dal contratto in scadenza nel 2023, il prossimo anno il giocatore può liberarsi a parametro zero.

Il Napoli, per sferrare l’assalto a Deulofeu, ha bisogno di cederlo sia per ragioni di liste che economiche. Kvaratskhelia non occupa spazio per le competizioni nazionali essendo un under 23. La lista Champions, però, ha un altro format, non concepisce il via libera illimitato agli under 23.

Il club di De Laurentiis, dopo il denaro impegnato per il riscatto di Anguissa e gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, ha bisogno di far cassa per portare Deulofeu al Maradona.

Il Napoli gioca la Champions League, ha incassato la volontà di Deulofeu. Prolungare troppo la condizione di stand-by dell’affare è un rischio, bisogna stare attenti alla concorrenza di Villarreal e Real Sociedad.