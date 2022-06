Napoli, tutto fermo per Mertens: si tratta con Deulofeu

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Dries Mertens. In casa Napoli si guarda alle possibili soluzioni, spunta il nome di Deulofeu.

Cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens? La domanda tiene alta la tensione in casa Napoli, anche perchè i tifosi vogliono capire se il prossimo anno potranno ancora contare sul giocatore belga. Una stagione, l’ultima sotto la gestione Spalletti, dove Mertens ha dovuto sgomitare per ritagliarsi il suo spazio, riuscendo a portare a casa un bottino comunque positivo. Ad oggi è ritenuto ancora un giocatore valido per le economie di gioco del Napoli, ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

Di fatto non ci sono novità riguardo la trattativa tra il club azzurro ed il giocatore belga per il rinnovo. Al momento è tutto fermo, segnale che ovviamente obbliga ad aprire nuove piste per il futuro. Non soltanto per il giocatore (in questi giorni è stato accostato alla Lazio) ma per lo stesso Napoli che, perdendo anche Mertens dopo l’addio di Insigne, dovrebbe obbligatoriamente tornare sul mercato per sostituirlo. Il nome, a dire la verità, già c’è ed in queste ore sta prendendo sempre più forma.

Napoli, ecco Deulofeu: primo nome se va via Mertens

Il profilo in questione è quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese che anche in questa stagione ha fatto registrare dei numeri importanti (35 presenze, 13 gol e 5 assist). Non è la prima volta che l’ex Barcellona viene accostato al Napoli in sede di mercato. Nelle scorse settimane, tra le altre cose, c’è stato anche un avvicinamento tra le parti fatto dallo stesso Deulofeu. “Che gol mi porto nel cuore quest’anno? Quello al Maradona!“, la risposta del giocatore spagnolo in un’intervista al portale spagnolo ‘As’. “Sono stato il primo numero 10 a segnare in quello stadio da quando si chiama così. Ed è stato un bel gol”, le parole di Deulofeu.

Secondo quanto raccolto dalla redazione ‘SerieANews’, il club partenopeo starebbe trattando col giocatore già da qualche giorno. La trattativa non è ancora definita, ma la cifra richiesta dall’Udinese per lasciar partire Deulofeu (15 milioni) sarebbe ampiamente raggiungibile dallo stesso Napoli. Dunque, le basi per arrivare ad un epilogo positivo ci sono tutte, e con la questione Mertens che non si sblocca potrebbe essere proprio Deulofeu la svolta a sorpresa.