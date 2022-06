Formazione Inter 2022/23: Inzaghi pensa alla rivoluzione del 3-5-2

La formazione dell’Inter 2022/23 potrebbe subire alcuni cambiamenti soprattutto in difesa e in attacco. Stretta finale per Dybala: la Joya vestirà nerazzurro di fronte a un’offerta quadriennale da circa 6,5 milioni di euro a stagione

Una nuova Inter e possibile svolta anche sul modulo. Tutto dipenderà dai piani del mercato dei nerazzurri. In caso di affondo su Dybala e Lukaku, non è escluso che l’Inter possa decidere di trattenere a Milano anche Lautaro Martinez.

Chi farà posto a Dybala e Lukaku per formare il nuovo tridente atipico in vista del prossimo anno? La sensazione, come detto, è che l’Inter non aprirà alla cessione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino potrebbe lasciare Milano solamente di fronte a un’offerta decisamente irrinunciabile.

80-90 milioni di euro per dire sì: sarà questa la cifra che l’Inter prenderà in considerazione per valutare il possibile addio del Toro. Occhio al forte interesse del Tottenham, ma attenzione anche ai sogni di tridente da parte di Inzaghi. Il tecnico potrebbe rivoluzionare il suo 3-5-2?

Formazione Inter 2022/23: addio a Correa, Dzeko e Sanchez

Il possibile doppio acquisto di Dybala e Lukaku potrebbe aprire alla tripla cessione di Dzeko, Correa e Sanchez. Addii complicati soprattutto a causa dell’oneroso ingaggi dei tre giocatori. Per quel che riguarda la difesa, invece, uno tra Skriniar e Bastoni potrebbe essere sacrificato per arrivare a Lukaku. Incasso da oltre 60 milioni per poi puntare forte su Breme, il quale avrebbe già un accordo di massima con il club nerazzurro. Come cambierà il 3-5-2 dell’Inter dopo il mercato? Non è escluso che Dybala possa agire da trequartista nel 3-5-2 mascherato in un 3-4-1-2: in questo caso a rischiare il posto potrebbe essere Calhanoglu.

Probabile formazione Inter 2022/23: nuovo modulo?

INTER (3-4-1-2): ONANA; BREMER?, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Gosens; DYBALA; LUKAKU?, Lautaro Martinez. All. Inzaghi