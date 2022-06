Calciomercato Inter, scambio con il Chelsea: la ‘carta’ per Lukaku

Lukaku vuole tornare, l’Inter apre a questa possibilità: da convincere resta il Chelsea. Una ‘carta’ in particolare potrebbe far decollare la trattativa.

Da un lato c’è Romelu Lukaku che sta facendo dell’eventuale ritorno all’Inter la sua priorità. Da tempo l’attaccante ha rotto con il club di Premier League in cui milita e tornare indietro, nella Milano che l’aveva incoronato re, ora più che mai è un obiettivo da voler centrare. Dall’altro lato c’è l’Inter, che ha aperto alla possibilità di un suo rientro ma a condizione: che questo avvenga tramite prestito. Terzo protagonista della vicenda è il Chelsea, che ha sì aperto al prestito ma a patto che non sia gratuito.

Un intreccio dunque difficile quello che lega i tre protagonisti all’interno di questa storia. Che Lukaku sia pentito della scelta fatta la scorsa estate non è più un mistero. Ma per poter ritornare a vestire la maglia nerazzurra restano da incastrare diversi tasselli.

Il Chelsea, come detto, ha sì aperto al prestito ma a patto che questo non avvenga a titolo gratuito. Dato che per acquistare il belga ha versato meno di un anno fa circa 113 milioni di euro nelle casse dell’Inter. È ora, però, spuntata una nuova ‘carta’ da poter inserire come eventuale pedina di scambio. Ecco le ultime.

Calciomercato Inter, Dumfries piace al Chelsea e diventa una possibile ‘carta’ di scambio per Lukaku

Romelu Lukaku, pur di poter fare ritorno all’inter, è disposto a dimezzare il proprio ingaggio. Il Chelsea però non è disposto a perderci e chiude al prestito a titolo gratuito. Nell’affare, allora, l’Inter potrebbe offrire una contropartita. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la carta da giocare per i nerazzurri potrebbe essere quella di Denzel Dumfries.

Arrivato solamente un anno fa a Milano, l’olandese è stato chiamato per sostituire Hakimi e con il passare del tempo ha fatto sempre meglio, conquistando la fiducia di club e tifosi. È arrivato quindi a Milano per circa 14 milioni di euro e ora Marotta lo valuta 40 milioni. La sua cessione farebbe registrare una gran buona plusvalenza al club nerazzurro. Al Chelsea Dumfries piace. A queste condizioni ci sarebbero i termini per iniziare a trattare realmente.