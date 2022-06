Formazione Juventus 2022/23: le cinque novità di Allegri

La formazione della Juventus 2022/23 potrebbe cambiare drasticamente nel suo undici titolare in vista dell’imminente mercato. Stretta finale per Pogba, attenzione anche al nuovo terzino sinistro e all’affondo sull’esterno offensivo

Stretta finale per Pogba e attesa per la fumata bianca. Accordo totale tra la Juventus e il centrocampista francese sulla base di un contratto quadriennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione. Pogba andrà ad arricchire il centrocampo juventino di qualità e imprevedibilità.

Massima attenzione anche al riscatto di Morata, il quale potrebbe tornare di moda nei piani futuri bianconeri. I Colchoneros potrebbero accettare l’offerta al ribasso della Juventus e Morata potrebbe restare a Torino anche in vista della prossima stagione. Possibile affare da circa 15 milioni di euro complessivi.

Detto questo, focus anche sul nuovo terzino sinistro, centrale difensivo e doppio esterno offensivo. Per il ruolo di vice Vlahovic, invece, continua ad avanzare l’idea Arnautovic. Primi contatti avviati con l’entourage dell’attaccante austriaco, possibile affondo decisivo già nel corso dei prossimi giorni.

Formazione Juventus 2022/23: Allegri punterà sul 4-3-3

Rivoluzione totale anche sul modulo: Allegri abbandonerà definitivamente il 3-5-2 e 4-4-2 per puntare con forte decisione sul 4-3-3. A centrocampo possibile affondo su un altro centrocampista oltre Pogba. Sugli esterni offensivi cresce l’attesa per la risposta definitiva di Di Maria, mentre per il ruolo di esterno sinistro resta vivo l’interesse per Kostic. In difesa il sogno è Koulibaly, anche se l’affare appare decisamente complicato.

Probabile formazione Juventus 2022/23: i possibili obiettivi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, EMERSON PALMIERI?; POGBA, Locatelli, Rabiot; DI MARIA?, Vlahovic, KOSTIC?. All. Allegri