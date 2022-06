Calciomercato Inter, non solo Perisic: Inzaghi rischia di perdere un altro top

L’Inter sogna Dybala e Lukaku ma, al tempo stesso, rischia di dover dire addio ad un altro titolare: comunicata la notizia ad Inzaghi.

I riflettori, in questo momento, sono puntati su Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il primo, all’inizio della prossima settimana, potrebbe accettare ufficialmente il corteggiamento mentre il secondo preme per lasciare il Chelsea e tornare nella realtà che, più di tutte, gli ha consentito di esprimersi al massimo. L’Inter sogna il doppio colpo ma, al tempo stesso, il tecnico Simone Inzaghi rischia di perdere un altro top player dopo Ivan Perisic.

Diversi i giocatori che potrebbero quindi lasciare la compagnia. Stefan De Vrij, ad esempio, ha diversi estimatori in Premier League ed un contratto in scadenza nel 2023. Le parti, finora, non hanno parlato di rinnovo e non è quindi da escludere che in estate possa andare in scena il divorzio che consentirebbe alla società di incamerare risorse preziose.

Occhio, inoltre, alla posizione di Milan Skriniar. Il difensore è ritenuto un elemento cardine nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi tuttavia nelle scorse ore il PSG ha dimostrato di voler fare almeno un tentativo. L’amministratore delegato Beppe Marotta, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ma in caso di offerta particolarmente allettante (dai 100 milioni in sù) si sederà al tavolo delle trattative. Un rebus, infine, pure il futuro di Edin Dzeko.

Inter, Dzeko può andare via: lo vuole la Fiorentina

Il bosniaco ha disputato un’ottima stagione, mettendo a referto 17 gol e 10 assist in 49 apparizioni complessive. Il contestuale arrivo di Dybala e Lukaku, però, lo obbligherebbe ad andare via e a cercarsi una nuova destinazione. Che, a sorpresa, potrebbe essere in Toscana. La Fiorentina infatti, stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, ha iniziato a seguirlo valutando la fattibilità dell’operazione.

La Viola, dopo aver conquistato la qualificazione alla Conference League, vuole crescere ancora e regalare al tecnico Vincenzo Italiano una prima punta di comprovata qualità. La scelta di affidarsi, a gennaio, al duo composto da Arthur Cabral (2 reti ed altrettanti passaggi vincenti in 14 gare di campionato) e Krzysztof Piatek (3 centri in 14 partite) non ha prodotto i risultati sperati. Da qui la decisione di puntare ad un profilo di alto calibro quale è Dzeko. Prenderlo non si preannuncia facile, anche perché il bosniaco percepisce 5 milioni all’anno, ma il presidente Rocco Commisso è ambizioso.