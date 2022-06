Inter, tremano i tifosi: dal PSG l’offerta che può cambiare tutto

L’Inter prova a immaginare la squadra del futuro ma deve fare i conti con il bilancio e un’importante offerta in arrivo dalla Francia.

La prossima Serie A, che avrà inizio ufficialmente il prossimo 13 agosto, rappresenterà sicuramente l’occasione per l’Inter di rifarsi dopo una stagione come quella appena conclusa complessivamente deludente. Nonostante le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi e i due trofei conquistati, infatti, mancare lo Scudetto è stato un duro colpo per la Beneamata. Che adesso deve studiare bene il prossimo calciomercato.

Fondamentale cercare di evitare le situazioni che la scorsa estate portarono a un sostanziale indebolimento della rosa. Gli addii di stelle come Lukaku e Hakimi hanno avuto un impatto notevole a livello tecnico, ma hanno permesso di evitare rossi di bilancio che sarebbero stati gravi per il club di Suning.

Un’insidia con cui la Beneamata dovrà fare i conti anche quest’estate, motivo per cui nessun giocatore può essere considerato incedibile a priori. E mentre in attacco potrebbe partire Edin Dzeko, è la difesa il reparto più chiacchierato: può arrivare Bremer, che però non è vicino come si credeva, ma può allo stesso tempo partire un perno come Milan Skriniar.

Inter, offerta del PSG per Skriniar: 60 milioni!

Sul 27enne centrale slovacco, in nerazzurro dal 2017, sembra infatti essersi fiondato il ricchissimo PSG. Che secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi avrebbe recapitato all’Inter un’offerta da 60 milioni di euro cash. Che può far vacillare il club e condizionare non poco il mercato.

Se l’affare dovesse andare in porto, e arrivasse anche la cessione di Dumfries al Chelsea nell’ambito del possibile ritorno a Milano di Lukaku, verrebbero confermate le parole di Christian Vieri. L’ex attaccante nerazzurro alla Bobo TV aveva infatti indicato proprio questi due nomi come protagonisti del mercato in uscita.

Vedremo nei prossimi giorni se l’affare andrà in porto e Skriniar lascerà la Serie A per approdare in Ligue 1. Una cosa è certa, il vecchio adagio che racconta che con le grandi difese – e i grandi difensori – si vincono i campionati deve essere tenuto a mente dall’Inter. E di certo è una lezione che il PSG ha imparato, considerando l’interesse per uno dei migliori nel ruolo in Italia.