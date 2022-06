Inter, doccia gelata per i tifosi: annuncio in diretta e sogno infranto

L’Inter ha terminato la stagione al secondo posto. Marotta proverà a rinforzare la squadra nerazzurra con un importante occhio al bilancio.

Dopo aver terminato la stagione in casa Inter si preannuncia un calciomercato ‘molto caldo’. La dirigenza nerazzurra, in accordo con tecnico e società, ha l’obiettivo di terminare la sessione estiva in attivo ed allo stesso tempo Marotta vuole regalare una rosa molto competitiva a Simone Inzaghi.

In entrata l’Inter lavora ai colpi Dybala e Lukaku, ma senza dimenticare diversi nomi sia per la difesa che sulla fascia. Appare chiaro che, nonostante le polemiche tra i tifosi, la società dovrà cedere pezzi pregiati della rosa. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi: da Bastoni a Lautaro Martinez, senza dimenticare gli olandesi De Vrij e Dumfries e lo slovacco Skriniar.

Proprio quest’ultimo è entrato nel mirino del Psg di Al Khelaifi. La società transalpina ed il nuovo ds Campos hanno messo il giocatore in cima alla lista per rinforzare il reparto difensivo e i nerazzurri rischiano di perdere uno dei leader della rosa.

Inter, Vieri fa tremare i tifosi

Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv l’ex calciatore ed ora opinionista Christian Vieri ha parlato del calciomercato nerazzurro. L’ex attaccante ha rilasciato dichiarazioni che fanno ‘tremare’ i tifosi del club milanese:

“Da quel che so io l’Inter venderà due giocatori top ed i nomi in questione sono Milan Skriniar e Denzel Dumfries”. Una brutta notizia per Inzaghi e per i tifosi nerazzurri, che, rischiano di perdere due pedine fondamentali. I tifosi nerazzurri sognavano di evitare cessioni eccellenti in questo mercato, ma le ultime indicazioni lasciano presagire tutt’altro.