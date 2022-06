“Incedibile? Tutto è possibile”: Juventus, l’annuncio spiazza tutti

La Juventus si prepara a un’estate scoppiettante in tema di calciomercato. E un annuncio cattura l’attenzione dei tifosi.

Con la conclusione della stagione 2021/2022 la Juventus ha dovuto inevitabilmente fare i conti dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. La speranza era che il “figliol prodigo”, richiamato dopo le deludenti esperienze con Maurizio Sarri e soprattutto Andrea Pirlo, avrebbe riportato la Vecchia Signora immediatamente in cima alla Serie A.

Così non è stato: il bilancio di fine stagione è stato sicuramente deludente, anche se la seconda parte, accompagnata da una buona serie di risultati, può essere considerata incoraggiante per il futuro così come il raggiungimento dell’obiettivo minimo rappresentato da 4° posto e conseguente qualificazione alla prossima Champions League.

Servirà però di più. La Juventus non è abituata a lottare per i piazzamenti, lo sanno bene i tifosi e una società che negli ultimi tempi non è stata esente da critiche. E che adesso deve studiare con attenzione il mercato per individuare i rinforzi necessari per tornare al top. Nel mirino il ritorno a Torino dello svincolato Pogba e un vice-Vlahovic, che sembra ormai essere stato individuato in Marko Arnautovic del Bologna.

Proprio sull’attaccante austriaco è stata registrata oggi un’importante apertura che potrebbe significare che l’arrivo in bianconero sia sempre più vicino. Almeno secondo quanto affermato dal fratello e procuratore Danijel a Tuttosport.

Juventus-Arnautovic? “Tutto è possibile” per il fratello

Nel quotidiano da sempre vicino al mondo bianconero è infatti possibile leggere un’intervista in cui Danijel Arnautovic sembra indicare un futuro nella squadra di Allegri per il fratello, reduce da una bella stagione con la maglia del Bologna condita da 34 presenze e 15 reti.

L’austriaco potrebbe essere una buona alternativa a Vlahovic, “che è un attaccante giovane di alto livello a cui potrebbe fare bene la presenza di Marko. Mio fratello è tornato dalla Cina accolto con un certo scetticismo, ma ha dimostrato sul campo di essere ancora un attaccante di alto livello.”

Futuro in bianconero? A 33 anni per l’attaccante già transitato in Italia da giovanissimo con la maglia dell’Inter sembra offrirsi una nuova occasione al top nonostante il Bologna lo consideri incedibile: “Tutto è possibile. Questo è il bello del calcio e lo rende così interessante, non si sa mai cosa succederà”.

Una dichiarazione che apre non poco a un possibile trasferimento. La Vecchia Signora ha trovato il vice ideale al suo bomber? Lo scopriremo nelle prossime settimane.