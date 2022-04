Juventus-Allegri, crisi di fine stagione? Ora Pirlo gongola

La Juventus rischia la crisi di fine stagione? Il rendimento di Allegri parla chiaro, occhio alla notizia e al dato che fanno sorridere l’ex Pirlo.

Il pareggio contro il Bologna è stato tanto caldo quanto deludente. Il pari al 95′ di Vlahovic è una mera e magra consolazione per i bianconeri, adesso scivolati via a molti punti dalla lotta Scudetto e nuovamente in posizione di pericolo per il quarto posto e la qualificazione alla Champions League.

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Juventus sembra aver già esaurito lo sprint di primavera. E l’effetto portato dai nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria è terminato molto prima della caduta con i nerazzurri. Tra figuracce in campionato e in Europa, il rendimento dell’Allegri-bis è finito nel mirino della critica.

E adesso, il paragone con Andrea Pirlo diventa quasi impietoso: non solo per punti raccolti, ma anche e soprattutto per trofei portati in bacheca. Almeno nel corso delle ultime due stagioni.

Juventus, Allegri peggio di Pirlo: c’è il dato che fa gongolare l’ex tecnico

Come evidenziato dai colleghi di ‘Sportmediaset’, c’è un dato che fa gongolare Andrea Pirlo e tremare Massimiliano Allegri. La proiezione in classifica, a fine anno, potrebbe vedere la Juventus raccogliere 78 punti, con la possibilità (ancora in piedi) di poter vincere almeno un Coppa Italia che possa risollevare la stagione dei piemontesi.

Due risultati che anche Pirlo era riuscito a centrare alla sua prima stagione alla guida della Vecchia Signora. Anche se ai 78 punti in campionato e alla vittoria del suddetto trofeo, l’ex regista della Nazionale era riuscito ad abbinare anche una Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli di Gattuso.

E se Pirlo poteva fare affidamento su Cristiano Ronaldo, il mercato ‘regalato’ ad Allegri non consente alibi credibili al tecnico livornese. Lo stesso che, in questo finale di stagione, è chiamato a risollevare la Juve, per evitare una crisi di fine stagione che causerebbe diversi guai alla stagione e alle speranze Champions dei bianconeri.