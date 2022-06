Donnarumma, caos dopo Italia-Inghilterra: scontro con un tifoso

Spiacevole vicenda per Gianluigi Donnarumma nel post di Italia-Inghilterra. Battibecco con un tifoso all’uscita dallo stadio.

In campo Donnarumma, a parte qualche sbavatura, è riuscito a portare a casa un clean sheet contro l’Inghilterra. Nonostante l’infortunio accorso nel finale del match contro l’Ungheria, il portiere del PSG ha giocato regolarmente contribuendo allo 0-0 finale contro la nazionale dei Tre Leoni.

Nel dopopartita però Donnarumma è stato protagonista di un momento di tensione con un tifoso. Il portiere della nazionale italiana, all’uscita dello stadio è stato chiamato da molti tifosi inglesi. Il match, ricordiamolo, si è giocato a porte chiuse dopo gli incidenti di Wembley nel 2020 durante la finale della manifestazione che vide di fronte proprio Italia e Inghilterra.

All’esterno del Molineux Stadium, impianto di Wolverhampton dove si è giocato il match di Nations League, diversi tifosi hanno invitato al grido di “Donnarumma please” il portiere per un autografo o per la classica foto ricordo. Ad un certo punto però, come si vede nel video di SportMediaset, l’estremo difensore, che stava procedendo spedito, si è fermato di colpo iniziando un battibecco con un tifoso.

Donnarumma, tensione con un tifoso: cosa è successo?

Lo scambio è durato per qualche secondo, con Donnarumma che, dopo aver risposto da lontano, si è avvicinato al tifoso. Fortunatamente tutto si è limitato a qualche parola tra i due, con il portiere che subito dopo è andato verso i tifosi che lo stavano chiamando per fare autografi e selfie.

Difficile dire cosa abbia nello specifico fatto scattare Donnarumma. Difficile anche capire se gli le parole che hanno scatenato la reazione del portiere siano partiti dai tifosi inglesi o da qualche italiano.