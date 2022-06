La FIFA stravolge i Mondiali: assemblea per la decisione definitiva

La FIFA potrebbe presto introdurre un’importante novità che coinvolgerà i Mondiali di Qatar del 2022, di scena al termine dell’anno.

Sono giorni concitati in preparazione della kermesse intercontinentale più importante del mondo calcistico. Il Qatar ospiterà i Mondiali e della spedizione farà parte anche l’Ecuador. La FIFA si è pronunciata con una sentenza in favore della Nazionale guidata dal Ct Alfaro, dopo che il Cile ne aveva chiesto l’esclusione per alcune anomalie nei documenti di Byron Castillo, che avrebbero identificato il calciatore come colombiano.

A Doha si aprirà un altro tavolo, che riguarderà invece questioni tecniche. Si terrà, infatti, l’assemblea generale annuale dell’IFAB per valutare l’efficacia del fuorigioco semiautomatico e approvare in via definitiva l’utilizzo dei 5 cambi, misura entrata in vigore durante la crisi sanitaria mondiale dovuta al Covid-19.

Proprio il 13 giugno, ovvero domani, si deciderà sul calcio internazionale e le sue regole, che troverebbero applicazione anche durante i prossimi Mondiali.

FIFA, cambiano le regole del calcio prima dei Mondiali: le novità

Il centro del discorso sarà relativo comunque al rilevamento semiautomatico del fuorigioco. Sarebbe a dire un sistema di telecamere dedicate, che permettono di osservare in 3D i giocatori e la loro posizione. L’idea aveva trovato riscontro positivo da parte della FIFA già dopo il Mondiale per club, dove c’è stato una sorta di test generale, ma va approfondita la possibilità che diventi consuetudine. C’è da chiarire che ciò non sostituirebbe il VAR, ma sarebbe soltanto un ulteriore strumento tecnologico.