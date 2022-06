Roma, Mourinho al settimo cielo: succede tutto nella mattinata

Fantastiche novità questa mattina per il tecnico José Mourinho. La notizia ha fatto esultare tutto l’ambiente della Roma.

La Roma guarda con fiducia al futuro dopo la vittoria della Conference League di qualche settimana fa. Mourinho è sempre più nel cuore dei tifosi e la proprietà fa affidamento su di lui per riportare i giallorossi di nuovo nell’Europa che conta.

Per questo, anche sul mercato, massima fiducia alle scelte del tecnico portoghese che, in sintonia con il ds Tiago Pinto, ha già iniziato ad incidere sul mercato. Primo desiderio quello di avere in rosa Nemanja Matic, centrocampista serbo di grande esperienza che Mourinho già aveva allenato sia ai tempi del Chelsea che in quelli, più recenti, del Manchester United.

Proprio il liberarsi a parametro zero dallo United rappresentava un’occasione di mercato troppo ghiotta per non approfittarne. La Roma così si è immediatamente fiondata sull’opportunità, presentando subito al calciatore la sua proposta di ingaggio. Proposta alla fine accettata da Matic.

Roma, Matic è arrivato in città: atterrato questa mattina

Questa mattina gli ultimi residui dubbi sul trasferimento di Matic sono stati fugati. Il calciatore è atterrato all’aeroporto di Ciampino e si sottoporrà quando prima alle visite mediche di rito. Poi sarà solo questione di ore per la firma sul contratto e l’ufficialità definitiva.

Tifosi e tecnico possono quindi esultare ed essere al settimo cielo. Matic dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo per il secondo sulla base di 3,5 milioni di euro. Porta in dote ai giallorossi grandissima esperienza europea e nei top club. Solo calcolando l’ultima stagione, Matic è sceso in campo 32 volte con la maglia dello United. Le presenze complessive con il club di Manchester, con cui ha giocato dal 2017, sono ben 189, condite da 4 gol e 11 assist.