Calciomercato Roma, colpo dal Sassuolo dopo Matic: Friedkin scatenato

La Roma non si ferma e dopo Matic ha messo nel mirino un giocatore del Sassuolo: pronta l’offerta ufficiale, Mourinho si prepara ad esultare.

Vuole crescere ancora la Roma. La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo: l’obiettivo del club, nella prossima stagione, è quello di diventare ancora più competitivo ad alti livelli sia in campionato che in Europa. Da qui l’intenzione di mettere a disposizione di José Mourinho quanti più elementi di qualità possibili.

Il primo colpo, ovvero Nemanja Matic, è praticamente chiuso. Il serbo ha detto addio al Manchester United e tra lunedì e martedì raggiungerà la capitale per sottoporsi alle visite mediche. In seguito, firmerà il contratto da 3.5 milioni che lo legherà ai colori giallorossi per un anno (con opzione per il secondo legata alle presenze in campo).

Un rinforzo espressamente voluto dal tecnico portoghese, il quale aveva chiesto al direttore generale Tiago Pinto di poter avere un regista di comprovata esperienza internazionale. Il preferito era Granit Xhaka ma l’Arsenal ha chiuso qualsiasi canale di comunicazione, obbligando la Roma a virare su Matic che con Mourinho al Chelsea ha vinto la Premier League nel 2014/2015. La società, in ogni caso, non intende fermarsi qua e da qualche giorno ha messo nel mirino Riccardo Frattesi.

Roma, fari puntati su Frattesi: possibile l’inserimento di una contropartita

Il centrocampista classe 1999 si è rivelato una delle sorprese più liete dell’ultima edizione del campionato, diventando fin da subito una delle colonne portanti del Sassuolo. A bilancio 4 gol ed altrettanti assist in 36 apparizioni, di cui 35 da titolare. Un ottimo bottino, che gli ha consentito di entrare nei radar di diverse squadre della Serie A.

La Roma, dal canto suo, intende bruciare la concorrenza e a breve incontrerà i neroverdi al fine di fare il punto della situazione ed aprire la trattativa. Nell’occasione Pinto, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, proverà ad inserire nell’operazione il cartellino di Felix Afena-Gyan o quello di Christian Volpato. Mourinho ha dato il suo benestare: ora spetta agli emiliani rispondere.