Calciomercato Inter, Marotta ha già individuato il sostituto di Skriniar

L’Inter è molto attiva in questa fase di calciomercato. Il club milanese sta lavorando su reparti con l’obiettivo di non indebolire la rosa.

Saranno giorni caldi in casa Inter in ottica calciomercato. La dirigenza nerazzurra è al costante lavoro per rinforzare la rosa ed allo stesso tempo dare un importante sguardo al bilancio. Marotta ed Ausilio stanno lavorando costantemente e, come confermato dal dirigente nerazzurro, l’Inter ha l’obiettivo di terminare la maggior parte della rosa entro la fine di Giugno.

I tifosi nerazzurri sono in grande ansia per il futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è molto richiesto ed è in cima nelle preferenze del nuovo ds del PSG Campos. Attualmente il futuro del calciatore è in bilico e la società nerazzurra è al lavoro per cercare un sostituto.

Da tempo nel mirino di Marotta c’è il brasiliano del Torino Gleison Bremer. Il giocatore è un pallino del club milanese ma le richieste del Torino sono molto alte e sul giocatore ci sono diversi club italiani ed europei. Per questo motivo l’Inter valuta anche un’alternativa, che, potrebbe arrivare anche insieme al centrale sudamericano.

Inter, si lavora a Milenkovic

La società nerazzurra è sulle tracce del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 ed i due club sono al lavoro per trovare un accordo. Nonostante la scadenza il club viola non vuole abbassare le proprie richieste.

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina chiede almeno 15 milioni di euro per il difensore e il calciatore balcanico è la prima soluzione per sostituire Skriniar. Parti al lavoro, ma Marotta ha già la soluzione pronta in caso di grande addio. Il club nerazzurro, che, in questi giorni sta sondando diversi soluzioni anche per altri reparti ma intanto lavora per bloccare Milenkovic.