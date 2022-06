“Oggi l’incontro decisivo”: Inter, Marotta è pronto a chiudere l’operazione

L’Inter si appresta a chiudere un importante operazione di mercato. Per Marotta oggi potrebbe essere l’incontro decisivo.

Non solo mercato in uscita per l’Inter. Se i tifosi sono giustamente preoccupati per la corte che il PSG sta facendo a Milan Skriniar, Marotta guarda anche ad alcune operazioni in entrata che dovrebbero regalare a Simone Inzaghi una rosa adatta alle sue esigenze.

Per il momento però nessun grande colpo, con il sogno Romelu Lukaku che resta ancora in stand-by, soprattutto in attesa di conoscere quanto sarà il budget allocato per le grandi operazioni. La dirigenza al momento quindi lavora su profilo giovani, in grado di rappresentare soluzioni ideali anche sul lungo termine.

Uno dei nomi maggiormente accostati nelle ultime settimane all’Inter è quello del terzino destro classe 2000 Raoul Bellanova. Il calciatore, quest’anno in prestito al Cagliari, è stato recentemente riscattato dai sardi che hanno versato al Bordeaux quanto pattuito. Bellanova però resterà poco a Cagliari. Infatti potrebbe essere ceduto immediatamente proprio all’Inter.

Inter, per Bellanova ci siamo: Marotta incontra il Cagliari

“Oggi è previsto l’incontro decisivo” così si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport di questa mattina. Inter e Cagliari si incontreranno dunque in giornata a Milano per definire i dettagli di un’operazione che, se tutto andrà come previsto, è in dirittura d’arrivo. Cifre e formule sono ormai state concordate da settimane.

L’Inter ha messo sul piatto 8 milioni di euro più il prestito di un giocatore tra Cesare Casadei e Franco Carboni. Cifra che il Cagliari, che appunto ha recentemente riscattato Bellanova per poco meno di un milioni, dovrebbe accettare volentieri, vista anche la recente retrocessione e la possibilità di fare cassa e poter reinvestire la cifra sul mercato per allestire una rosa per la promozione.