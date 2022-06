Calciomercato Juve, beffa per Agnelli: affare bloccato, il club ha detto ‘no’

Il giovane giocatore è nel mirino della Juve, ma anche della Premier League: il suo club però rispedisce le offerte ai mittenti

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo, con l’apertura ufficiale che si avvicina più attesa che mai, e la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Ha perciò già provato a muoversi per il giovane giocatore che la Serie A ha avuto modo di conoscere ma il suo club di appartenenza ha rifiutato qualsiasi offerta.

La Juventus, oltre i nomi più celebri che sta seguendo sul mercato, si è interessata anche a Destiny Udogie. Giocatore che ha condotto una buona stagione in Serie A, mettendosi in mostra e attirando l’attenzione di diversi club. Tra cui anche quella della Juventus.

L’Udinese, club proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe però stando a ‘Tuttosport’ rifiutato qualsiasi offerta. Sia quella dei bianconeri, sia quella che avrebbe fatto recapitare anche il Tottenham. Con Antonio Conte interessato al profilo di Udogie.

Calciomercato Juve, l’Udinese fa recapitare il suo ‘no’ al club bianconero dopo aver ricevuto l’offerta per Udogie

La Juventus si sarebbe effettivamente mossa per Destiny Udogie che vorrebbe portare a Torino per la prossima stagione di Serie A. Sottraendolo alle concorrenti che sembrano essere diverse tra il campionato italiano di massima serie (il giocatore piace anche molto all’Inter) e l’estero (con il Tottenham di Conte che si sarebbe già fatto avanti).

Dopo l’offerta fatta recapitare dalla Juventus sul tavolo delle trattative, l’Udinese ha risposto di ‘no’ ai bianconeri e ad Andrea Agnelli, rifiutando la cifra proposta. La volontà del club friulano è quindi quella di continuare ad avere l’esterno offensivo tra le proprie file anche per il prossimo anno. Con l’intenzione di farlo continuare a crescere, come d’altronde fatto anche con Nahuel Molina che, al contrario, nel corso di quest’estate sarebbe destinato a partire. Sembrerebbe proprio in direzione Juventus.