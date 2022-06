Donnarumma, il prossimo anno tutto cambia: la decisione è ufficiale

Gianluigi Donnarumma, impegnato con l’Italia, pensa anche al futuro con il PSG e ciò che ora potrà accadere: tutto può cambiare

Gianluigi Donnarumma è tornato ad essere uno dei protagonisti dell’Italia che è chiamata a ripartire. L’impegno principale ora è quello di fare bene con la nazionale in Nations League. Dopo la grande delusione raccolta per quanto avvenuto con la mancata qualificazione ai Mondiali. Il pensiero però resta anche costantemente legato a ciò che accadrà con il PSG.

Donnarumma, quindi, è anche concentrato su cosa potrà riservargli la prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Il club francese l’ha fortemente voluto e Mauricio Pochettino ha sempre scelto di alternarlo con Keylor Navas. Partita dopo partita. Ora entrambi, con l’arrivo del prossimo allenatore, attendono di capire cosa ne sarà di questa situazione.

La volontà del portiere italiano è quella di conquistare il posto di titolare fisso con il PSG. Ma Keylor Navas, dal canto suo, non intende farsi da parte. In attesa, quindi, di comprendere come la situazione evolverà, dalla Ligue1 (e dalla Ligue2) è comunque arrivata una notizia che può far felice l’estremo difensore.

In Ligue1 cambia tutto e Donnarumma, se vuole, può riavere il suo numero 99: ecco le ultime sul regolamento

L’ultima volta che Gianluigi Donnarumma ha indossato la maglia numero 99 militava ancora tra le file del Milan. Questo perché, una volta approdato al PSG, stando al regolamento francese ha dovuto scegliere un nuovo numero: il 50.

Il motivo lo ha reso subito chiaro l’articolo 576: “Ogni club deve stabilire l’elenco di assegnazione e tale lista non può superare i 30 nominativi: il numero 30 è quindi l’ultimo della lista”. Lui ha potuto, tuttavia, ricevere il 50 grazie alla deroga secondo cui i giocatori dei club con più di quattro portieri avrebbero avuto la possibilità di scegliere fino al numero 60.

Da questa stagione che sta per arrivare, 2022/2023, però tutto può cambiare. I numeri potranno essere scelti come in tanti altri campionati di massima serie europei. Ovvero dall’1 al 99. Donnarumma potrà quindi scegliere di tornare alle origini e riprendere il numero che rappresenta anche il suo anno di nascita. E che per tanto tempo l’ha accompagnato con fedeltà.