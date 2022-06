Calciomercato Milan, la firma arriva nelle prossime settimane: affare fatto

In casa Milan si lavora non solo al calciomercato. Il club rossonero vuole blindare alcuni dei protagonisti che hanno riportato il titolo.

L’ultima stagione del Milan è stata davvero straordinaria. Stefano Pioli è riuscito a valorizzare la maggior parte della rosa estraendo il meglio di ogni giocatore a disposizione e portando a casa lo scudetto. Un successo che mancava da oltre un decennio e che ha riportato la squadra sul tetto d’Italia.

La vittoria del Milan è nata soprattutto grazie alla solidità del reparto difensivo, la miglior difesa in Italia. Mike Maignan in porta non ha assolutamente fatto rimpiangere Donnarumma e la coppia di centrali composta da Kalulu e Tomori ha garantito grande affidabilità al reparto. Pierre Kalulu ha rappresentato un’autentica sorpresa mentre Tomori fin dall’inizio è stata una vera e propria certezza.

Dopo lo scudetto il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione e Paolo Maldini vuole regalare diversi innesti di qualità alla squadra di Pioli. Oltre al mercato la società milanista deve però anche blindare alcuni dei suoi giocatori e premiarli per la stagione appena conclusa.

Milan, pronto il rinnovo per Tomori

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport nelle prossime settimane ci sarà un incontro in casa Milan tra la dirigenza e Fikayo Tomori, uno dei principali protagonista della cavalcata scudetto. La società ha l’obiettivo di blindare il centrale ed allontanare qualsiasi possibile tentazione rappresentata dalle big europee.

Il quotidiano parla di un forte adeguamento del contratto con Maldini pronto a portare l’ingaggio del giocatore dai 2 attuali a ben 3.5 milioni di euro. In attesa di sferrare possibili colpi (sia in difesa che in attacco) il Milan e la nuova società pensano a trattenere i big della squadra.