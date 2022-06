Calciomercato Milan, Maldini duella con lo United per il rinforzo in attacco

Il Milan è costretto al duello di calciomercato con il Manchester United: il club rossonero ha puntato il rinforzo per l’attacco.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club rossonero, dopo aver trionfato in campionato, ha intenzione di restare ai vertici della classifica generale di Serie A anche il prossimo anno. Per riuscirci, però, servirà mantenere la squadra competitiva e sistemare alcune situazioni.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo da parte la questione del cambio societario e non si sono fatti distrarre dalle voci che sono rimbalzate nelle ultime settimane. Nonostante tutto, dunque, il loro lavoro è rimasto invariato. Focalizzati sull’obiettivo comune di rendere il Milan ancora più competitivo, la dirigenza nerazzurra ha stilato una lunga lista dei desideri.

Calciomercato Milan, duello con il Manchester United per Antony

Tra i calciatori finiti nel mirino del Milan, infatti, c’è anche il nome di Antony dell’Ajax. L’esterno d’attacco del club olandese è nei radar di Maldini e Massara che l’hanno adocchiato già da tempo. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, i rossoneri si sono iscritti alla corsa per il calciatore che, però, ha attirato su di sé le mire di diversi top club europei.

Anche il Manchester United di Ten Hag ci sta pensando. I Red Devils hanno addirittura già messo sul piatto anche 45 milioni, una cifra che spaventa il Milan. Difficilmente, infatti, i rossoneri parteciperanno ad aste per il calciatore brasiliano. L’unica arma in più del club lombardo è la Champions League, competizione dalla quale il club inglese, invece, è rimasto fuori.