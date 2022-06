Calciomercato Atalanta, Gasperini perde i pezzi: la decisione spiazza tutti

La volontà dell’Atalanta coinvolge anche il futuro della Juventus: in bilico il riscatto del giocatore che può fare ritorno a Torino

L’Atalanta pensa a come ripartire al meglio, dopo aver concluso l’ultima stagione non propriamente all’altezza delle aspettative. Delle aspettative prima di tutto del club stesso. Con l’arrivo della nuova proprietà e con la ripartenza del prossimo campionato, la Dea vuole perciò immediatamente ripartire con il piede giusto. Per questo motivo si ragiona anche sul riscatto, in bilico, di un giocatore in particolare. Ecco le ultime.

Incerto, dunque, secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, resta la permanenza di Merih Demiral all’Atalanta. Il difensore turco, di proprietà della Juventus, ha militato nell’ultima stagione a Bergamo nelle file nerazzurre ma ora il club ragiona sul da farsi.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, appunto, sembrerebbe che Merih Demiral non verrà riscattato e non verrà mantenuto in rosa dall’Atalanta. Una decisione che spiazza tutti visto l’impiego che ne è stato fatto quest’anno. Il difensore ha comunque un certo appeal sul mercato ma, se non dovesse restare alla corte di Gian Piero Gasperini, dovrà fare ritorno alla Juventus e da lì potrà capire cosa i prossimi mesi gli riserveranno.

Merih Demiral è stato, a tutti gli effetti, uno dei principali protagonisti dell’Atalanta di quest’anno. Approdato a Bergamo il 6 agosto del 2021 nell’entusiasmo generale di tifosi e squadra, si è sempre fatto trovare pronto da Gasperini. Arrivando così a giocare 42 match totali tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

Il suo arrivo tra le file della Dea è avvenuto tramite un prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro più bonus. Ora, tuttavia, sembrerebbe che l’Atalanta non sia intenzionata a riscattarlo. Il turco farebbe in questo modo ritorno a Torino, alla Juventus proprietaria del suo cartellino, che poi deciderà eventualmente se trattenerlo oppure se cederlo nuovamente tramite prestito o stavolta a titolo definitivo.