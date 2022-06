Calciomercato Juventus, doccia fredda per Allegri: tremano anche i tifosi

Juventus, il top player è finito nel mirino delle big d’Europa. La notizia è una doccia gelata per Max Allegri e per i tifosi bianconeri.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il club bianconero, dopo gli addii di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, è alla caccia di calciatori che possano fare al caso di Massimiliano Allegri.

Prima di operare sul mercato in entrata, dove gli obiettivi principali restano Angel Di Maria e Paul Pogba, la Juventus dovrà fare il punto della situazione e capire chi continuerà a far parte del progetto del tecnico livornese.

Calciomercato Juventus, de Ligt lontano dalla Serie A

I top player bianconeri sono finiti nel mirino dei migliori club d’Europa, questo non è un mistero. Anzi, Allegri lo sa benissimo che servirà respingere gli assalti provenienti dagli altri campionati. Tra i calciatori della Juve corteggiati dai top club europei c’è senza dubbio Matthijs de Ligt.

Il difensore bianconero classe 1999 è destinato a raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini, oramai al Los Angeles FC in Major League Soccer. Il suo futuro, però, è incerto. Il motivo? L’olandese ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e non ha ancora rinnovato il sodalizio con il club bianconero. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la Juve vorrebbe proporgli un biennale con l’ingaggio da 8 milioni spalmato. Nel frattempo, però, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcellona sono in allarme. Sette tra i migliori club d’Europa hanno puntato i riflettori sul calciatore della Juventus e che lancia l’allarme anche tra i tifosi che rischiano, ora, di perdere uno dei migliori della rosa.

Anche Allegri spera che i rumors sul futuro del calciatore non diventino realtà. Qualora de Ligt partisse, infatti, sarebbe necessario ricostruire gran parte della linea difensiva.