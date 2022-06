Chiellini, annuncio ufficiale sui social: ora è tutto vero

Giorgio Chiellini ha finalmente deciso quale sarà il suo destino. Il difensore oramai ex Juventus è uscito allo scoperto sui social network.

Giorgio Chiellini è ufficialmente un calciatore del Los Angeles FC. A comunicare la notizia è stato lo stesso difensore sul proprio profilo ‘Twitter’. Dopo aver detto addio alla Juventus ed alla Nazionale italiana di Roberto Mancini, lo storico capitano bianconero saluta ufficialmente la Serie A e l’Italia.

I rumors sul suo futuro si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane. Per lui, secondo alcuni, era già pronta una scrivania alla Continassa, al fianco di Agnelli, Cherubini, Nedved e Arrivabene. Così, però, non sarà… almeno per il momento. Perché Giorgio non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Chiellini al Los Angeles FC: è ufficiale

L’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini è uscito allo scoperto sul suo profilo ‘Twitter’. Sarà un nuovo calciatore del Los Angeles FC e volerà in Major League Soccer per continuare la sua carriera da difensore.

“Il prossimo capitolo”: questa la descrizione che accompagna una clip che lo ritrae con già indosso la divisa del suo nuovo club. Il suo post è stato invaso dai commenti degli utenti che gli hanno augurato buona fortuna per la nuova avventura oltreoceano. La decisione era già nell’aria. Solo qualche giorno fa, infatti, il suo procuratore Davide Lippi aveva annunciato che l’approdo negli States era questione di poco tempo. Nel giro di qualche giorni, infatti, l’affare si è concretizzato definitivamente.