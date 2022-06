Calciomercato Milan, tifosi al settimo cielo: c’è il sigillo sul colpaccio

Rafael Leao vuole convincere il giocatore a vestire la maglia del Milan e spunta l’indizio/incitamento tramite social.

Una certezza i rossoneri stanno cercando di ricavarla ed è la permanenza al Milan di Rafael Leao, il grande protagonista offensivo della stagione scudettata. Si tratta dell’emblema del nuovo progetto della società, che coltiva giovani talenti fino a valorizzarli tecnicamente ed economicamente. Non sarà facile resistere, infatti, alle offerte che potranno giungere e far vacillare la volontà del portoghese, ma i rossoneri vogliono provarci.

Lo faranno innanzitutto con una proposta di rinnovo. L’attuale vincolo è in scadenza nel 2024 e i rossoneri vorrebbero spostare la data al 2026. Come ingaggio si proporranno 4,5 milioni di euro netti all’anno più bonus. Qui le parti non convergono, perché Leao punta più in alto: 6,5-7 milioni di euro.

Mentre si tratta, il Milan si sente relativamente tranquillo per la risoluzione da 150 milioni di euro che dovrebbe essere pagata per portare via il gioiello da Milano.

Milan, il messaggio di Leao a Renato Sanches: i tifosi sognano

Un’altra pratica maniera per portare Leao alla permanenza sarebbe quella di mettere su una squadra sempre più competitiva, magari con qualche conoscenza proprio del portoghese. È il caso di Renato Sanches, che ormai il Milan segue da tempo. Per il centrocampista del Lille, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è da tempo l’accordo col calciatore, ma manca quello fra le due società. Considerato il contratto in scadenza nel 2023, per non perderlo i francesi potrebbero anche trattare per i 15 milioni di euro.

Il giocatore in questo momento è in vacanza a Dubai e sui social ha condiviso una foto nel deserto con i capelli coperti con un foulard proprio rosso. Da qui il commento di Rafael Leao all’amico, che vale più di un indizio: dei pallini rossoneri. L’arrivo è nell’aria, anche il portoghese freme.