Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Lazio: la proposta spiazza

Il Napoli alle prese con i rinnovi di alcuni giocatori importanti, ma è anche pronto a sferrare un colpo a sorpresa in sede di calciomercato.

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera, il mercato del Napoli sta vivendo una fase di stallo. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, stanno cercando di far rinnovare i propri contratti a quattro perni della squadra guidata da Luciano Spalletti: Mertens, Ospina, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Solo che tutte queste trattative sono in salita, considerando la nuova strategia della società partenopea di tagliare il monte ingaggi. Gli addii di Mertens e Ospina, di fatto, sono sempre più vicini, mentre sia il senegalese che Fabian Ruiz, molto probabilmente, rimarranno con la possibilità di cambiare squadra l’anno prossimo da parametro zero.

Ma ci sono anche altri calciatori che potrebbero cambiare aria in questa sessione di calciomercato: Diego Demme e Matteo Politano su tutti. Entrambi, infatti, hanno annunciato che valuteranno ogni offerta che gli sarà presentata nelle prossime settimane. Proprio uno di questi due giocatori potrebbe essere inserito in una trattativa per un uomo di Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis tenta il colpo a sorpresa: offerto Politano per Luis Alberto

Secondo quanto raccolto dal portale ‘lalaziosiamonoi.it’, il Napoli sta seguendo Luis Alberto della Lazio, ma Claudio Lotito chiede ben 30 milioni di euro per cedere il giocatore spagnolo. Per Aurelio De Laurentiis è una cifra spropositata e per far abbassare le pretese del suo collega è pronto ad inserire Matteo Politano come contropartita.

L’ex Sassuolo piace a Maurizio Sarri. Il giocatore del Napoli, infatti, è stato più volte accostato alle squadre guidate dal tecnico, ovvero nel 2018 proprio al team partenopeo e l’anno scorso alla Lazio. Ma i biancocelesti, visto i 20-25 milioni richiesti da De Laurentiis e Giuntoli, si limitarono a fare solo qualche sondaggio per l’esterno.