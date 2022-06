Calciomercato, Napoli esulta: l’assalto di De Laurentiis va a buon fine

Svolta nella trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Gerard Deulofeu. Ci sarebbe l’accordo economico per il calciatore.

“Ho tanto rispetto per il Napoli, una società top”, ha commentato Gerard Deulofeu sotto a un post Instagram, in cui un tifoso gli chiedeva di accettare la destinazione partenopea. Il giocatore spagnolo, in realtà, ha detto di sì dal primo momento. L’idea di compiere un nuovo salto in un club che disputa la Champions League e difende i piani alti del calcio italiano è sicuramente ciò che lo smuove.

Gli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo possono aiutare a una rapida svolta della trattativa, e infatti si potrebbe essere giunti ai dettagli, proprio grazie a un contatto diretto tra i due presidenti, come riferisce ‘TuttoUdinese.it’.

Le due società avrebbero trovato un compromesso rispetto alle iniziali richieste di ciascuna, anche grazie alla ferma volontà dell’attaccante bianconero.

Deulofeu-Napoli, si sblocca la trattativa con l’Udinese

Il Napoli, in base alle informazioni riferite dal suddetto giornale, verserà nelle casse dell’Udinese ben 18 milioni di euro. L’iniziale richiesta dei friulani era di 20 milioni di euro mentre il Napoli avrebbe voluto investire 15 totali, per cui si è trovata una via di mezzo. Resterebbero da limare dettagli relativi ai bonus, dopodiché nei prossimo giorni potrebbe già essere dato l’annuncio ufficiale.

Molto dipenderà dal Napoli, che avrebbe necessità di chiudere prima un affare in uscita. Più che Adam Ounas potrebbe trattarsi di Matteo Politano. Il giocatore non sente più la fiducia di Luciano Spalletti e con piacere raggiungerebbe mister Gattuso al Valencia. Si attende una svolta, anche se la società azzurra è consapevole che gli spagnoli non versano nelle migliori condizioni economiche. Bisognerà rivedere la richiesta economica o trovare un acquirente più pronto. Nel frattempo, Deulofeu spinge e vorrebbe da subito entrare a far parte dell’attacco partenopeo.