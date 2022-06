Tutto pronto per il fischio di inizio di Germania-Italia, gara valida per la quarta giornata del Girone C di Nations League. Si parte alle ore 20:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Germania-Italia, quarto turno del Girone C di Nations League. Dopo aver racimolato cinque punti in tre giornate, la Nazionale italiana tiene salda la testa della classifica del gruppo C. La Nazionale tedesca, invece, è terza in elenco a quota 3 punti ed è ancora a secco di vittorie. Alle ore 20.45 le due formazioni si affronteranno alla caccia dei tre punti.

Mancini rivoluzionerà ancora una volta la formazione iniziale, lanciando in campo dal primo minuto non poche sorprese. Il punto fermo dello scacchiere dovrebbe essere, con ogni probabilità, il giovane attaccante Willy Gnonto, divenuto star degli azzurri dopo le ultime uscite della Nazionale. Al suo fianco ci saranno Matteo Politano e Giacomo Raspadori, mentre il centrocampo sarà affidato a Nicolò Barella, Bryan Cristante e Manuel Locatelli. Tra i pali Gianluigi Donnarumma, difeso dalla linea difensiva formata da Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola. Flick, invece, risponde con un 4-2-3-1 a trazione anteriore con Havertz unico riferimento d’attacco. A dare il via al match è l’arbitro rumeno Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Marinescu e Artene. Al VAR, invece, c’è il duo olandese formato da Van Boekel e Kamphuis.

Germania-Italia, le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Ct: Flick. A disposizione: Trapp, Baumann, Tah, Klostermann, Henrichs, Stach, Hofmann, Brandt, Gundogan, Adeyemi, Nmecha, Sane, Werner.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct: Mancini. A disposizione: Cragno, Meret, Luiz Felipe, Gatti, Scalvini, Di Lorenzo, Esposito, Frattesi, Caprari, Pellegrini, Scamacca, Cancellieri.