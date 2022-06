Germania-Italia, Mancini ha deciso: è rivoluzione per la Nazionale

Germani-Italia, il ritorno: è ancora rivoluzione per la Nazionale Italiana nella Nations League. Le scelte di Roberto Mancini.

Questa sera, alle ore 20:45, al Borussia-Park di Monchengladbach andrà in scena Germania-Italia. Il gruppo azzurro è volato quindi in trasferta per iniziare gli impegni di ritorno del girone di Nations League. Roberto Mancini prosegue con la rivoluzione per l’Italia che sta rinascendo.

L’Italia si prepara a scendere nuovamente in campo. Da prima del terzo gruppo della competizione, la Nazionale Italiana affronterà nuovamente la Germania. Nella gara di andata il risultato finale è stato di 1-1, ma ora il gruppo di Mancini vuole dimostrare di aver acquisito sempre più consapevolezza.

Il CT azzurro, allora, intende affidarsi ancora una volta ai più giovani, continuando sulla via della rivoluzione intrapresa dopo la sconfitta amara subita contro l’Argentina nella Finalissima. E sopratutto dopo l’esclusione dai Mondiali. Ecco quindi la probabile formazione per questa sera.

Germania-Italia, Mancini prosegue per la via della rivoluzione: Gnonto titolare, ma con Raspadori al centro d’attacco

Roberto Mancini continua a sperimentare, con l’intenzione di trovare la quadra migliore per la ripartenza dell’Italia. Dopo l’1-1 della gara di andata, per la sfida di ritorno contro la Germania, il CT azzurro cambia ancora l’attacco. Gnonto dovrebbe anche questa volta partire titolare, ma riprendendo la propria posizione più naturale come esterno d’attacco a sinistra. A destra dovrebbe partire titolare Matteo Politano. Mentre, al centro del reparto offensivo, Mancini starebbe pensando di schierare Giacomo Raspadori dal 1′. Con Gianluca Scamacca che può subentrare.

A centrocampo partiranno con ogni probabilità Locatelli, Cristante e Barella. Mentre in difesa ci saranno Spinazzola, Bastoni, Mancini e Calabria. Tra i pali nessuna sorpresa: ci sarà Donnarumma. A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. La Germania cercherà di vincere a tutti i costi, sia per conquistare i tre punti (finora mai ottenuti nella competizione) sia per sconfiggere gli azzurri (impresa mai riuscita nei 90′). Ma l’Italia non intende commettere nuovi passi falsi.