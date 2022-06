Scossone in arrivo per Donnarumma? Incontro a sorpresa PSG-Juventus

Donnarumma, che succede? Attenzione allo scossone che potrebbe nascere dallo strano e inatteso incontro tra il PSG e la Juventus.

L’ultima stagione non è stata certo da ricordare per il Paris Saint-Germain. Nonostante un campionato vinto e le tante stelle arrivate all’ombra della Tour Eiffel. Anche perché la campagna in Europa è stata disastrosa e l’inserimento dei nuovi acquisti davvero travagliato.

Ne sa qualcosa, soprattutto, Gigio Donnarumma. L’ex Milan ha sofferto molto il suo anno di ambientamento a Parigi, coinvolto com’è stato in una rivalità interna con Keylor Navas. Un’alternanza che gli è costato molto in termini di serenità, anche con la maglia della Nazionale.

Il merito (o meglio la colpa) è senz’altro di una controversa gestione dei portieri da parte di Mauricio Pochettino.

Donnarumma, scossone in arrivo al PSG? C’è l’incontro a sorpresa con Allegri

L’ormai ex tecnico del PSG è tra i principali imputati della stagione appena conclusasi e sarà il primo addio dello scossone che travolgerà il Paris nelle prossime settimane. Scossone che potrebbe portare in sella alla panchina dei francesi Massimiliano Allegri.

O è almeno questo lo scenario rivelato nella giornata di oggi dai colleghi di ‘Sky Sport’. Negli ultimi giorni, infatti, risulta esserci stato un incontro (fortuito e del tutto casuale, ndr) tra il tecnico della Juventus e Campos, neo DS del PSG.

Un incontro dove il direttore sportivo dei transalpini sarebbe tornato alla carica per convincere il trainer livornese ad accettare un incredibile cambio di panchina. Sui social e tra i media francesi, di qui, la suggestione Allegri è letteralmente impazzita, ma non farebbe neanche in tempo a reggersi in piedi: l’intento del tecnico bianconero è quello di restare alla Juventus.