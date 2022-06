La Juventus ha deciso il futuro di Gatti: decisione a sorpresa

Gatti alla Juventus: affare da 10 milioni complessivi messo a segno lo scorso gennaio. Ora i bianconeri avrebbero già deciso il da farsi in vista della prossima stagione. Una mossa a sorpresa che potrebbe spiazzare i tifosi bianconeri

La Juventus punterà con forte decisione su Gatti. Il centrale difensivo della Juventus, arrivato dal Frosinone per un affare complessivo da 10 milioni di euro (5 milioni + 5 milioni), resterà agli ordini di Allegri. Il difensore sarà confermato a partire dalle prime fasi del ritiro estivo, fissato per gli inizi di luglio.

Nessuna cessione in prestito in Serie A: Gatti farà parte della rosa bianconera. Non è escluso che il centrale difensivo possa giocarsi una maglia da titolare al fianco di Bonucci o De Ligt. Gatti, ai nastri di partenza della nuova stagione, rappresenterà la terza scelta difensiva di Allegri.

Dopo l’ottima prestazione in Nazionale, il tecnico della Juventus e la società sembrerebbero aver avuto conferme sulle ottime impressioni iniziali: Gatti rappresenterà, fin da subito, un punto di riferimento difensivo del presente e futuro dei bianconeri.

Gatti alla Juventus, nessuna cessione: chance da titolare?

I continui acciacchi fisici manifestati anche nella scorsa stagione da Bonucci, potrebbero spingere la Juventus alla ricerca di un nuovo centrale difensivo di esperienza e temperamento. Tuttavia, le sensazioni positive su Gatti, potrebbe escludere un investimento clamoroso in difesa, con l’ex Frosinone pronto a raccogliere senza timori l’eredità di Chiellini.

Gatti titolare? Tempo al tempo, ma non è escluso che l’ex Frosinone combatterà con il coltello tra i denti per cercare di convincere Allegri a puntare immediatamente su di lui. Forza fisica, carisma e testa sulle spalle: Gatti è pronto al definitivo salto di qualità.