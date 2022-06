“È un grande regalo…”: futuro Italia, il CT Mancini svela tutto in diretta

Prima della delicata sfida con la Germania, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul match.

Quarto match in pochi giorni per l’Italia di Roberto Mancini. La nazionale azzurra è impegnata a Monchengladbach in Germania contro i padroni di casa tedeschi, in un match tutt’altro che semplice. Nonostante diversi giovani ed una nazionale ‘sperimentale’ l’Italia ha sinora ben figurato ed ha totalizzato cinque punti in tre gare.

A pochi minuti dall’inizio del match il tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato di tanti temi ai microfoni di Rai Sport ed ha commentato la sfida contro la forte rivale: “Dobbiamo fare come sempre la nostra partita, provando ad attaccare ed effettuando una pressione molto alta, non sarà semplice visto che affrontiamo una grandissima squadra”.

Fino ad ora la Germania ha deluso le aspettative nel Girone ed è solo terza dietro all’Ungheria ed appunto all’Italia capolista. Gli azzurri hanno schierato diversi giovani in questi giorni, addirittura calciatori come Gnonto, Gatti o Zerbin, che, non hanno mai giocato in Serie A. Una scelta particolare che ha incuriosito gli addetti ai lavori.

Italia, le parole di Mancini sui tanti giovani

Mancini ha spiegato il motivo della scelta dei tanti giovani convocati: “Non gli ho detto nulla, per loro è un grande regalo, sono arrivati in Nazionale senza aver fatto molto nella propria carriera”. Il tecnico jesino ha però risposto a chi ha parlato di sorprese in questi giorni ed ha commentato:

“Non ho stupito nessuno, nel calcio la prima cosa è vincere. Anche in match fuori casa come stasera dobbiamo pressare alti e cercare di chiudere l’azione”. Per questo match Mancini si è affidato al tridente leggero utilizzando Gnonto, Politano e l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori come prima punta.