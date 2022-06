Italia, la splendida notizia fa esultare anche Mancini: adesso è ufficiale

L’Italia scenderà in campo questa sera contro la Germania, ma per Roberto Mancini già c’è una splendida notizia.

Tra pochissimo l’Italia scenderà di nuovo in campo per sfidare in trasferta la Germania nel primo match di ritorno per il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli uomini di Roberto Mancini stanno disputando un’ottima competizione, visto che sono primi in classifica nel proprio girone con cinque punti.

Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato con Germania ed Inghilterra ed ha vinto contro l’Ungheria del ct italiano Rossi, mentre i tedeschi arrivano alla partita di questa sera con i tre pareggi rimediati nell prime tre partite del girone. La squadra di Flick, quindi, cercherà di fare di tutto per vincere, anche perché Germania-Italia non può mai essere una gara come le altre.

Dopo l’incredibile debacle della mancata qualificazione al prossimo Mondiale, Roberto Mancini pian piano sta facendo riprendere un gruppo che sembrava morto. La svolta è arrivata con la decisione del CT di far esordire tanti giocatori in queste prime tre gare di Nations League. Ma per l’ex allenatore di Manchester City ed Inter le buone notizie non sono finite qui.

Italia, bellissima notizia per Mancini: l’Under 21 qualificata all’Europeo di categoria

L’Italia Under 21, infatti, con il successo di oggi per 4-1 contro l’Irlanda, si è qualificata per l’Europeo di categoria dell’anno prossimo in Georgia ed in Romania. Dopo il match ball sprecato contro la Svezia, gli azzurrini hanno sconfitto meritatamente gli irlandesi. A sbloccare il match è stato Rovella su rigore al 20’. Il gol del raddoppio è stato siglato, con l’aiuto del portiere Maher, da Cambiaghi.

La terza rete è stata realizzata da Pellegri ad inizio ripresa. Al 61’ c’è stato un sussulto d’orgoglio da parte dell’Irlanda che ha segnato il gol della bandiera, sempre su penalty, con Coventry. Il match è stato chiuso poi definitivamente da Quagliata. La qualificazione dell’Under 21 di Nicolato è un’ottima notizia anche per Roberto Mancini, visto che il suo gruppo ha bisogno di giocatori giovani che possano dare il cambio a chi ha vinto l’Europeo l’anno scorso.