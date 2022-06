“Il bomber è in città”: Seria A, la neopromossa piazza il colpo

Colpo in attacco per la formazione neopromossa: dalla Svizzerra sbarca in Italia il bomber scelto per scardinare le difese delle grandi

Il mercato non ha ancora riservato i suoi colpi migliori. Situazione ancora congestionata ma alcuni movimenti iniziano a registrarsi sebbene il calciomercato comincerà ufficialmente a luglio.

Il neopromosso Lecce si è assicurato un attaccante gambiano in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno perfezionato il colpo in queste ore. Il nuovo bomber della formazione salentina arriva dal Zurigo con cui ha firmato buoni numeri nel campionato appena terminato.

Lecce, c’è il nuovo attaccante: visite mediche e firme per Assan Ceesay, arriva a parametro zero

Colpo per il Lecce. I giallorossi hanno strappato il sì di Assan Ceesay, attaccante gambiano di 28 anni. La società salentina lo preleva a parametro zero. Il calciatore, come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche e poi metterà la firma sul suo nuovo contratto. Con i giallorossi del direttore sportivo Stefano Trinchera ha raggiunto un accordo di due anni con opzione per il terzo.

L’attaccante gambiano, arrivato in Europa nel 2016, quando è entrato nel settore giovanile del Team Ticino, si è messo in mostra in Svizzera, paese in cui ha giocato per sei anni vestendo le maglie di Lugano, Chiasso e Zurigo. Per lui pure una breve parentesi all’Osnabruck, in Germania.

Nel corso dell’ultimo campionato con lo Zurigo, Ceesay si è messo in grande evidenza, siglando la bellezza di 20 reti. Bottino che ha permesso alla formazione di vincere il torneo in scioltezza, accumulando un cospicuo vantaggio sulle altre pretendenti.

Un’ottima cifra che ora dovrà tentare di confermare in un campionato sicuramente più probante come la Serie A.