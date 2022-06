Milan, sconto in arrivo per Zaniolo? La Roma può dire ‘sì’ a una condizione

Calciomercato Milan, l’interesse per Zaniolo si fa concreto e l’incastro potrebbe far decollare l’operazione con uno sconto. Ecco le ultime.

Il Milan, in attesa soprattutto di cercare di portare a compimento le operazioni per Renato Sanches e Botman, pensa anche ad altri profili da far arrivare tra le file del club. Maldini, a tal proposito, guarda anche in Serie A. Nicolò Zaniolo in particolare piace molto ai rossoneri.

Torna a farsi prepotentemente sentire il nome di Nicolò Zaniolo in riferimento al Milan. Il club vuole continuare, nonostante il cambio di proprietà, il percorso intrapreso. Non basando le proprie operazioni su cifre monstre e andando a puntare su profili giovani, che possano garantire un progetto a lungo termine.

In questo senso qui, tuttavia, l’operazione per tentare di portare a Milano Zaniolo non risulterebbe semplicissima perché la Roma richiede per lui almeno 50 milioni di euro. Soldi che i rossoneri non vorrebbero tirar fuori. Nelle ultime ora sarebbe spuntata anche l’ipotesi di una contropartita. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, la volontà è quella di portare Zaniolo in rossonero: alla Roma piace Pobega. Possibile contropartita per uno sconto?

Così, quindi, da un lato c’è il Milan che continua a mantenere gli occhi puntati su Nicolò Zaniolo. Il giocatore sarà sotto contratto con la Roma fino al 2024. Ma è comunque rimasto deluso dal fatto che il club giallorosso non gli abbia subito offerto il rinnovo di contratto (discussioni eventualmente rimandate a settembre) dopo la finale di Conference League.

Secondo quanto rivelato da ‘La Repubblica’, in ogni caso, ci sarebbe una possibile soluzione che permetterebbe al Milan di ottenere uno sconto sull’operazione. Alla Roma, infatti, piacciono molto le qualità di Tommaso Pobega. Giocatore di proprietà rossonera che ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Torino. Il centrocampista potrebbe dunque rappresentare una valida soluzione per il centrocampo di Mourinho. Il Milan valuta la situazione perché, a prescindere da tutto, non vorrebbe privarsi di lui a titolo definitivo.