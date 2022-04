Calciomercato, Asensio non si trattiene: l’ufficialità ribalta tutto

Il Milan giocherà questa sera con la Lazio, ma in sede di calciomercato è arrivata l’ufficialità che potrebbe ribaltare l’affare Asensio.

Dopo la dura sconfitta per 3-0 contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Milan questa sera scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. I rossoneri hanno assolutamente l’obbligo di vincere contro i capitoli per rispondere al successo di ieri dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Roma.

Il Milan, infatti, adesso è secondo in classifica con punto di svantaggio dall’Inter che, però, recupererà mercoledì la partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Pioli ha così presentato ieri in conferenza stampa la sfida con la Lazio: “Affrontiamo un team con un potenziale offensivo molto importante. Dovremo fornire una gran prestazione”.

Il tecnico si è poi soffermato su Ibrahimovic: “E’ comunque il faro di questa squadra. Ha fatto di tutto per recuperare e partirà con noi”. Il Milan spera vivamente che lo svedese rientri il prima possibile, visto la scarsa vena realizzativa di queste ultime settimane. La società rossonera, infatti, è consapevole che per la prossima stagione bisognerà rinforzare il reparto offensivo. Proprio su un obiettivo di mercato ci sono delle importanti novità di mercato.

Milan, Asensio cambia l’agente è ribalta tutto in sede di calciomercato

Marco Asensio, più volte accostato al Milan in queste ultime settimane, infatti, tramite i suoi social, ha ufficializzato l’addio al suo agente Horacio Gaggioli: “Non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo il tuo supporto per questa scelta che ho fatto. Farai parte sempre della mia famiglia. Grazie mille amico mio”.

Il prossimo agente di Marco Asensio sarà Jorge Mendes. Il super agente portoghese dovrà cercare di trovare un accordo con il Real Madrid per il rinnovo del contratto, che scadrà l’anno prossimo, altrimenti dovrà trovargli una squadra. Il Milan, difatti, è tra le pretendenti per accaparrarsi il calciatore spagnolo.