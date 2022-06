Calciomercato Monza, Galliani scatenato: sorpresa in attacco

Calciomercato Monza, Galliani non vuole dare inizio alla stagione in Serie A facendo trovare il club impreparato: arriva una sorpresa in attacco.

Il Monza, dopo la scalata compiuta in Serie B e la vittoria dei playoff, si prepara per la prossima stagione in Serie A. L’obiettivo di Adriano Galliani è quello di non far trovare il club impreparato, quindi sono già in atto diverse operazioni di mercato. Operazioni che mirano ad agevolare la permanenza della squadra nel campionato italiano di massima serie.

Diversi sono i nomi che in questi ultimi giorni sono stati e vengono ancora accostati al Monza. Per il reparto offensivo il primo nome della lista è quello di Joao Pedro. L’attaccante, infatti, lascerà con ogni probabilità il Cagliari per continuare a giocare in Serie A.

Su di lui c’è anche il Torino, con Ivan Juric che vorrebbe fortemente portare l’attaccante all’interno della rosa granata, ma ora come ora sembra essere più avanti il Monza. Il Cagliari, difatti, non intende lasciarlo partire ad una cifra scontata. Proprio in questo senso, quindi, il club di Galliani sarebbe più avanti nell’operazione.

Calciomercato Monza, l’obiettivo in attacco è Joao Pedro: Galliani lo vuole e la sua offerta si avvicina alle richieste del Cagliari

Il Monza, dopo l’approdo in Serie A, vuole restare più a lungo possibile nel maggiore campionato italiano e con quest’idea si sta muovendo sul mercato. Andando a cercare perciò anche profili che abbiano esperienza e che siano funzionali ai bisogni della squadra. Per questi motivi, il nome che con maggiore sicurezza sta facendo il giro nelle ultime ore è quello di Joao Pedro.

L’attaccante è spinto dalla voglia di continuare a giocare in Serie A. Il Cagliari chiede circa 8 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Torino, interessato a lui, ne offre 5 di milioni. Ed è qui che si inserisce il Monza. Le cifre richieste dai sardi, come riferito anche da Gianluca Di Marzio, e l’offerta di Galliani si avvicinerebbero maggiormente. Si attende, perciò, un nuovo incontro per provare a definire definitivamente l’affare.