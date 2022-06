Il Napoli trema, che spavento per De Laurentiis: la notizia gela i tifosi

Calciomercato Napoli, le dichiarazioni fanno preoccupare tanto i tifosi quanto De Laurentiis: ora la permanenza del giocatore è in bilico.

Il Napoli sembra andare incontro a una perdita di pezzi importanti. Con Mertens e Insigne che non hanno rinnovato, con Koulibaly sul mercato, ora spunta un altro nome tra i possibili in partenza che fa preoccupare i tifosi. Le parole del giocatore spaventano anche il club.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne e la rottura che sembra essere ogni giorno che passa più concreta con Dries Mertens, il Napoli è chiamato a comprendere come riequilibrare e rafforzare il reparto offensivo.

In questo senso qui, forse l’unica certezza di Aurelio De Laurentiis è rappresentata da Victor Osimhen. L’attaccante di punta del club, che però con le sue parole rilasciate in riferimento al mercato ha suscitato spavento tanto nel presidente e nel club, quanto nei tifosi. Ecco cos’ha riferito.

Calciomercato Napoli, addio in vista per Osimhen? Le sue parole preoccupano e non poco

Questa mattina a parlare del mercato e del futuro del Napoli è il ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano in prima pagina inserisce titolo e foto dedicati a Victor Osimhen e racconta al suo interno di come le dichiarazioni del nigeriano ora spaventino il club partenopeo. “Victor e le parole riferite che ora spaventano il Napoli”, si legge.

L’attaccante classe 1998 ha infatti riferito: “Ho offerte da Inghilterra e Spagna. Con la Premier e la Liga che sono interessate può succedere di tutto“. Un fulmine questo a ciel sereno perché l’attaccante, pur essendo uno dei profili più appetibili sul mercato, non è mai stato in vendita per De Laurentiis.

Il presidente vorrebbe infatti vedere il suo enorme potenziale ma espresso in un’intera stagione, dal momento che la scorsa è stata minata e frammentata dai problemi fisici rimediati in diverse fasi dell’anno. Per il momento, quindi, tutto è fermo ma le parole dello stesso Osimhen non lasciano sereni.