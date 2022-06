Roma, regalo servito per Mourinho: l’ufficialità fa esultare i tifosi

La Roma ha firmato il primo acquisto ufficiale in vista della prossima stagione: la squadra di Mourinho conferma di essere ancora affamata

I giallorossi, dopo la vittoria in Conference League dello scorso 25 maggio, vogliono continuare a crescere per scrivere il proprio nome nella zona alta del campionato di Serie A. La società è ambiziosa e non vuole fermarsi al titolo europeo conquistato nella stagione che volge ormai al termine. Intanto, dall’ambiente romanista arrivano novità importanti.

Colpo in entrata per la Roma di José Mourinho. I giallorossi mettono sotto contratto un centrocampista. Il tecnico portoghese aspettava un rinforzo in quella zona del campo e la società non ha perso tempo per assecondare le sue richieste. Anzi, la scelta è ricaduta su un calciatore che Mou conosce bene e che ha fortemente voluto.

Roma, Matic è ufficiale: il calciatore serbo ha firmato il nuovo contratto e scelto la maglia numero 21

L’arrivo di Nemanja Matic era ormai una questione di ore ma adesso anche i social ufficiali della società giallorossa hanno annunciato l’ufficialità dell’innesto. L’ex Chelsea e Manchester United è arrivato ieri a Ciampino e nella giornata di oggi ha messo la firma sul contratto. Il 33enne sarà un giocatore capitolino fino al 30 giugno 2023.

Il calciatore ha scelto la maglia numero 21, come è possibile vedere nel video e nelle foto pubblicate dalla Roma sui propri canali social. Matic ha riservato le sue prime parole da calciatore giallorosso: “ La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore che tutti conoscono. Scegliere di venire qui è stato semplice. Spero di poter fare qualcosa di importante. Sono felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni”, ha concluso il centrocampista in alcune dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale del club giallorosso.

Sono inoltre arrivate anche le parole del general manager dell’area sportiva Tiago Pinto: “Apporterà qualità tecniche ed esperienza derivante dalle sue stagioni in Premier. La forte mentalità ne ha contraddistinto la carriera. Ha sposato la Roma con grande entusiasmo e sono sicuro che rappresenterà la base di un percorso di soddisfazioni”.