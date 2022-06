Demiral torna alla Juve: il nuovo piano di Cherubini e Arrivabene

Demiral torna alla Juve: il centrale turco non sarà riscattato dall’Atalanta e si aprirà il nuovo scenario, già confermato nelle ultime ore. I bianconeri hanno già deciso il futuro del difensore

Demiral non sarà riscattato dall’Atalanta, farà ritorno alla Juventus, ma non resterà a Torino. E’ questa la notizia riporta da Romeo Agresti (Goal.com). Il club atalantino non ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti del centrale turco, il quale cercherà una nuova sistemazione nel corso delle prossime settimane.

Cherubini e Arrivabene sono già a lavoro: non è escluso che i bianconeri possano bussare alla porta della Fiorentina per proporre uno scambio con Milenkovic, pupillo di Allegri e indiziato a lasciare la Viola nel corso dell’estate. Demiral, dal canto suo, piace anche in Premier League.

Una nuovo scossone che permetterà alla Juventus di far cassa in caso di cessione. I bianconeri valutano l’ex Atalanta circa 25-30 milioni, ma bisognerà capire se Demiral avrà acquirenti o se alcune società proveranno a chiedere il difensore con la formula del prestito.

Demiral alla Juve: l’Atalanta non lo riscatta, ma sarà ceduto

Il ritorno di Demiral alla Juve potrebbe permettere alla Juve di far cassa con la sua cessione, ma potrebbe complicare anche i piani bianconeri. Cherubini e Arrivabene dovranno essere bravi a cedere subito il difensore turco per non complicare i piani in entrata dei bianconeri.

Demiral potrebbe restare alla Juve? No, la sensazione è che non ci sia alcuna possibilità di conferma in bianconero, soprattutto dopo l’arrivo di Gatti. L’ex Atalanta sarà destinato all’inizio di una nuova avventura. Fiorentina e Lazio alla finestra, attenzione anche alla Roma e alle sirene dalla Premier League.