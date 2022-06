Disordini prima della finale, ufficiale: la sentenza gela i tifosi

Brutte notizie per due tifosi raggiunti da un provvedimento duro in seguito agli episodi che si sono verificati già prima della finale

La Serie B, domenica scorsa, ha conosciuto l’ultima formazione che riempirà l’organico della Lega presieduta da Mauro Balata. Si tratterà del Palermo, che nel doppio confronto con il Padova ha avuto la meglio sui biancoscudati di Massimo Oddo. I rosanero si sono imposti sia nella gara d’andata sia in quella di ritorno e ora ritroverà la cadetteria a distanza di tre anni.

La sfida di Palermo ha comunque lasciato aperti degli strascichi. Due tifosi, infatti, sono stati oggetto di Daspo dopo il match giocato al Barbera. Nessun scontro tra le tifoserie, tra le quali il clima è stato assolutamente cordiale e amichevole, considerato anche il gemellaggio che le unisce.

Palermo-Padova, due provvedimenti di Daspo per minacce e violenza nei confronti di uno steward

Nelle ore successive al match del Barbera, due uomini – padre e figlio rispettivamente di 41 e 22 anni – sono stati arrestati per minacce e violenza ai danni di uno steward durante le operazioni di accesso allo stadio.

Ai due era stato impedito l’accesso alla tribuna autorità poiché erano in possesso di un ticket di curva Nord. I due, che hanno reagito in malo modo alle istruzioni dello steward, sono poi stati bloccati da alcuni poliziotti giunti sul posto per “assistere” l’uomo addetto alla sicurezza che – come specifica la redazione di Sky tg24 – è stato spinto e colpito con pugni e calci sul volto.

Padre e figlio a quel punto sono stati tratti in arresto e adesso il questore di Palermo ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di entrambi. Pertanto, i due non potranno accedere a nessuna manifestazione calcistica. Per l’uomo di 41 anni il provvedimento è della durata di due anni mentre per il 22enne è di uno. Sarà valido su scala nazionale ed europea e impedirà ai due di assistere anche a match amichevoli.