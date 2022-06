“Offerta da 20 milioni”: Roma, Tiago Pinto piazza il colpo in Francia

La Roma lavora per mettere in piedi un mercato che possa soddisfare a pieno Josè Mourinho. Tiago Pinto prepara il colpo in Francia.

Sarà un’estate bollente. Il calciomercato è entrato nel vivo, anche se la stagione è terminata soltanto da alcuni giorni. I club si stanno muovendo per risolvere diverse situazioni interne, ma anche per capire quali possano essere i giocatori utili a rinforzare le rose. La Roma, in questo, è una delle società che sta progettando in maniera più attenta la prossima stagione.

La vittoria della Conference League ha dato grande lustro alla compagine giallorosso, ed ora i tifosi si aspettano colpi importanti per dare a Josè Mourinho una squadra ancora più competitiva. Molte cosa cambieranno nel corso dei prossimi mesi, e ci sono già nomi importanti che sono finiti sulla lista della spesa della Roma.

Roma, occhio in Francia: presentata l’offerta da 20 milioni

Tiago Pinto si guarda intorno. Il mercato europeo offre tante opportunità, ed una di questa pare sia in Francia dove il dirigente giallorosso pare sia pronto ad affondare il colpo. Secondo quanto riportato da ‘Sport.fr’, la Roma avrebbe messo gli occhi su Houssem Aouar, centrocampista del Lione con il contratto in scadenza nel 2023. Proprio quest’ultimo aspetto sarebbe la chiave della possibile partenza del giocatore classe ’98.

La Roma – si legge – avrebbe presentato al Lione un’offerta da 20 milioni di euro per portarlo nella capitale italiana. Da capire, adesso, se il club francese possa ritenere idonea la proposta di Tiago Pinto, dando vita all’affare.