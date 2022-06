Calciomercato Inter, salti di gioia per i tifosi: annuncio inatteso su Lukaku

L’Inter sta cercando di far tornare Lukaku in maglia nerazzurra. Proprio sul belga c’è stato un annuncio inatteso.

Dopo aver perso lo Scudetto con soli due punti di svantaggio sul Milan di Stefano Pioli, l’Inter rilancia in sede di calciomercato. Marotta ed Ausilio, infatti, stanno lavorando per regalare a Simone Inzaghi un attacco formidabile che sarebbe costituito dal tridente: Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala.

La ‘Beneamata’, di fatto, sta trattando con il belga e l’ex Juve e per entrambi ci sono dei margini per raggiungere l’accordo. Per quanto riguarda l’argentino bisogna ricordare che l’intesa definitiva ancora non è stata ancora raggiunta, ma l’Inter resta in pole position, mentre Lukaku sta facendo di tutto per tornare a giocare con la maglia nerazzurra.

Il centravanti è disposto anche a tagliarsi lo stipendio purché si trovi l’accordo. L’Inter, intanto, ieri ha avuto una call molto positiva con Todd Boehly (nuovo proprietario del Chelsea), visto che la distanza sulla cifra che dovrà elargire la ‘Beneamata’ per ottenere il prestito di Lukaku è di soli cinque milioni di euro. Proprio sul futuro del belga in queste ore c’è stato un annuncio inatteso.

Inter-Lukaku, l’annuncio di Antonello: “Romelu ha una gran voglia di tornare”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni all’Ansa’ nel corso della presentazione della ‘Milano Jumping Cup 2022’: “Lukaku? Lui ha una gran voglia di tornare ma deve essere analizzata la fattibilità ecomica-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però di questo dovrete parlare con Beppe Marotta. Operazione sarà chiusa entro il 30 giugno? Cercheremo di farla nei tempi corretti”.

Il dirigente interista ha poi concluso il suo intervento: “L’obiettivo fondamentale di questo momento è quello di raggiungere sia la competitività in campo che la sostenibilità economico-finanziaria. Tutte le scelte di mercato che farà la società sono legate proprio a tale aspetto. Tutto si può fare ma considerando sempre la sostenibilità finanziaria, visto le nuove regole del FPF che saranno in vigore dal 2024/25”.