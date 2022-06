Lukaku verso l’Inter, il Chelsea ha già pronto l’erede: colpo a sorpresa

Se la trattativa tra il Chelsea e l’Inter per Lukaku dovesse concretizzarsi, i Blues hanno già in mano il nome del sostituto in attacco.

La trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter procede. La volontà dell’attaccante belga, che solo l’anno scorso aveva lasciato la Milano nerazzurra per tornare in Premier, è chiara: lui vuole tornare in Italia.

I contatti tra i due club proseguono spediti, con le parti che stanno lavorando sulla formula del prestito oneroso. I media inglesi parlano di trattativa che potrebbe decollare settimana prossima. Nel frattempo l’agente dell’attaccante e la nuova proprietà dei Blues hanno avuto una riunione dalla quale sono emerse sensazioni positive.

Dopo una stagione in chiaroscuro il nuovo management del Chelsea guidato da Todd Boehly, il quale ha recentemente rilevato la società dal magnate russo Abramovich, non ha alcuna intenzione di trattenere un giocatore contro la sua volontà. Per di più considerando che è stato già individuato il nome del potenziale sostituto: Richarlison dell’Everton.

Chelsea, è Richarlison il nome per il dopo Lukaku. Occhio però a Conte.

Stando a quanto scrive il The Sun, il brasiliano attualmente in forza all’Everton sarebbe pronto a provare un’avventura lontano da Liverpool. Dopo 4 stagioni e più di 50 gol con la maglia dei Toffees, Richarlison vorrebbe fare il salto in qualche big.

Il Chelsea sarebbe pronto ad approfittarne. Con il posto vacante lasciato da Lukaku e la necessità di occupare un posto da attaccante, i Blues concentrerebbero quindi i loro sforzi sul brasiliano. Due i problemi: il primo è l’elevato costo del cartellino. L’Everton non ha necessità di vendere e la scadenza del contratto di Richarlison nel 2024 consente di fare resistenze sul prezzo. Dall’altro lato occhio però alla concorrenza. Anche il Tottenham di Conte e Paratici ha messo gli occhi sul calciatore.