“Distanza di soli 5 milioni”: Inter, Inzaghi vede il grande colpo

Uno degli affari dell’estate sta prendendo forma: la distanza si è notevolmente ridotta e per Inzaghi potrebbe esserci presto una novità

I primi colpi individuati dall’Inter appaiono ormai chiari a tutti. I nerazzurri vogliono proporre un tridente da sogno per Simone Inzaghi. I componenti da affiancare a Lautaro Martinez sembrano ogni giorno più vicini. All’ottimismo per Dybala si aggiungono ora anche le buone sensazioni per l’altro affare.

Ciò che inizialmente sembrava assolutamente impossibile, qualche settimana più tardi è invece diventata una pista percorribile. Romelu Lukaku potrebbe tornare in nerazzurro salutando dopo appena un anno il Chelsea, che ha ormai captato l’impossibilità a ricostruire il rapporto tra l’attaccante belga e l’allenatore Thomas Tuchel.

Inter, Lukaku vicino: “ballano cinque milioni” e Dumfries può essere una chiave in favore di Marotta e Ausilio

Ieri mattina, in videoconferenza, vi è stato l’approccio tra Beppe Marotta, Piero Ausulio, l’intermediario Sebastien Ledure e il Chelsea. Al “tavolo virtuale” si è giocata la prima partita, spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina.

Le parti si aggiorneranno tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ma quel che è certo è che la distanza si è sensibilmente ridotta. Il Chelsea chiede 15 milioni di euro per il prestito oneroso, i nerazzurri sono disposti ad arrivare a 10, inserendo eventualmente qualche altro bonus. Distanza di cinque milioni che non appare incolmabile e potrebbe essere favorita pure dall’altro discorso di mercato in piedi tra le due squadre.

Il Chelsea è interessato a Denzel Dumfries. Questa può essere una chiave per avvicinare ulteriormente le due squadre. L’Inter chiede 45 milioni di euro per l’esterno olandese. Una cifra che i blues non intendono raggiungere. Lo sconto diventa possibile alla luce dell’altra operazione in corso tra i due club.