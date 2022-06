Calciomercato Inter, l’agente esce allo scoperto: incontro col club

L’agente del calciatore dell’Inter torna a parlare della situazione del suo tesserato e degli ultimi risvolti di calciomercato.

L’Inter è a lavoro per decidere in merito al futuro di Ionut Radu. Il portiere romeno, infatti, potrebbe lasciare i nerazzurri in cerca di una società che sia disposta a puntare su una maggiore continuità e suo impiego tra i pali. D’altronde, l’annata a Milano non è andata nel migliore dei modi a causa dell’errore commesso contro il Bologna, che ha condizionato gli umori e anche le considerazioni generali.

Cosa accadrà, quindi? La finestra estiva di calciomercato è in procinto di iniziare e già ci sarebbero delle alternative per Radu. Si parla della neo-promossa Cremonese, piuttosto attiva alla ricerca di calciatori, anche perché in difesa è rimasta senza Carnesecchi, rientrato dal prestito all’Atalanta.

Anche all’Empoli piacerebbe il giocatore e si sta valutando la posizione di Vicario. I primi giorni di luglio saranno quelli della decisione definitiva.

Inter, l’agente di Radu: “Fissato l’incontro col club”

Oscar Damiani Jr., agente di Ionut Radu, è stato nuovamente alla sede dell’Inter e all’uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni, riferite da ‘TMW’: “È stata una visita di cortesia. Non ci sono novità su Radu. La settimana prossima c’incontreremo con l’Inter”.

In merito alle varie indiscrezioni il procuratore ha poi aggiunto: “Cremonese? Può essere. Sull’Udinese non so, servirà parlare con mio padre e con Crescenzo Cecere. All’estero vediamo, magari qualcosa in Francia ma Radu vorrebbe rimanere in Italia”. Sembra essere ancora tutto in alto mare, anche perché in questo momento la priorità dell’Inter pare essere quella di comprendere su quali colpi “grossi” investire e c’è grande fermento per il possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano, dal Chelsea dopo appena una stagione dalla separazione abbastanza dolorosa.