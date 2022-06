Milan, doppio affare concluso: l’annuncio arriva la prossima settimana

Il Milan mette a segno due colpi importanti. L’annuncio della chiusura dell’affare può arrivare già la prossima settimana.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I campioni di Italia puntano a restare al vertice della classifica generale anche il prossimo anno. Per farlo, però, servirà il supporto e l’aiuto di tutti i calciatori. Non a caso, oltre a diversi profili in entrata, c’è bisogno anche della riconferma di alcuni membri della rosa.

Il club rossonero di Paolo Maldini e Frederic Massara ha una lunga lista dei desideri sulla quale sono ascritti diversi profili internazionali. Il nuovo Milan, però, vedrà sì nuovi innesti, ma confermerà alcuni profili giunti in prestito nell’ultima stagione.

Calciomercato Milan, Florenzi e Messias saranno riscattati

Tra i calciatori da confermare ci sono Alessandro Florenzi della Roma e Junior Messias del Crotone. I due resteranno in rossonero anche il prossimo anno visto che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ verranno riscattati. Maldini e Massara, infatti, sono pronti a fare uno sforzo per acquisire definitivamente i due cartellini.

Secondo la rosea, i rossoneri usufruiranno di un piccolo sconto rispetto alle cifre concordate lo scorso anno. Per il terzino il cui cartellino è ancora di proprietà della roma, infatti, serviranno 4.5 milioni di euro; per il calciatore brasiliano, invece, sono pronti 5.5 milioni di euro. Gli annunci ufficiali da parte del Milan, con ogni probabilità, arriveranno già la prossima settimana.