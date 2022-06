Monza, Galliani è scatenato: colpo a sorpresa e scippo all’Inter

Il Monza e Galliani sono scatenati e per la prossima stagione in Serie A pensano in grande: colpo a sorpresa sul nome che interessava anche all’Inter.

Il Monza pensa in grande per la prossima stagione in Serie A. Dopo la promozione arrivata da pochissimo per il club di Galliani e Berlusconi, in ottica calciomercato sono diversi i nomi che circolano intorno all’ambiente della squadra. Colpo a sorpresa anche sul profilo che, fino a poco tempo fa, era anche in orbita Inter.

Il Monza si prepara ad affrontare al meglio la prossima stagione. Le ambizioni sono elevate e la prima volontà è quella di rinforzare al meglio la squadra. Secondo quanto riferito questa sera a ‘Sky Sport’ da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sono diversi i nomi importanti finiti nel mirino di Galliani.

Non solo Joao Pedro, intenzionato a lasciare il Cagliari per continuare a giocare in Serie A dopo la retrocessione del club sardo. Un altro profilo, osservato sempre tra le file della rosa di Giulini, è entrato nel mirino. E si tratta di un giocatore che, fino a qualche tempo fa, era entrato anche nell’orbita dell’Inter e di Marotta.

Calciomercato Monza, tre nomi nel mirino del club neo-promosso: spunta anche Nandez come possibile colpo

Il Monza, in vista della prossima stagione in Serie A, ha dei nomi ben precisi sul taccuino delle trattative. Il primo tra tutti è sicuramente quello di Joao Pedro, a cui il club vuole affidare il reparto offensivo. Non solamente lui, perché in casa Cagliari, come riferito da Gianluca Di Marzio, si guarda anche a Nandez e a Carboni.

A ‘Sky Sport’, il giornalista ha infatti riferito: “Comincio col super Monza. Domani ci sarà un altro incontro col Cagliari, per Joao Pedro e non solo. Il Monza domani può chiudere per Joao Pedro, Nandez e Carboni. Da seguire questa tavolata, per capire chi si muoverà. L’idea è di fare questa operazione, poi da capire eventuali contropartite”.